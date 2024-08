Ukraine: Belarus zieht Truppen an der Grenze zusammen. Neue Einheiten mit Panzern, Artillerie und Flugabwehr seien in der Region Gomel beobachtet worden, teilt das Außenministerium in Kiew mit. Es ruft die Regierung in Minsk dazu auf, „keine für das eigene Land tragischen Fehler zu begehen“. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Scholz und Wüst in Solingen erwartet. Der Bundeskanzler und der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen wollen dort der Opfer des Terroranschlages vom Freitag gedenken und mit Einsatzkräften sprechen. Wüst hatte am Sonntag eine Debatte über Islamismus und irreguläre Migration anstoßen wollen. Bloß über Messergewalt zu diskutieren greife zu kurz. Zum Liveblog zum Anschlag in Solingen

Reportage: Selbst Leute, die die Vielfalt feiern, fangen an zu zweifeln (SZ Plus)

Nachtkritik zu Caren Miosga: Die Debatte über den Terroranschlag in Solingen verläuft erfreulich sachlich (SZ Plus)

Henkel- Chef kritisiert Bundesregierung und warnt vor Trump. Carsten Knobel wirft der Ampelkoalition vor, wegen ihrer Streitereien wichtige Themen zu vernachlässigen. Der Manager, der zugleich Vizepräsident des Chemieindustrie-Verbands VCI ist, warnt auch vor weiterer Unsicherheit, sollte Trump erneut US-Präsident werden: „Der große Unterschied zwischen beiden Kandidaten ist: Trump ist unberechenbarer als Harris". Zum Artikel (SZ Plus)

USA besorgt über großen Krieg im Nahen Osten. Nach dem Großangriff der Hisbollah bleibt die Lage weiter angespannt, es deutet sich aber eine Deeskalation an. Die USA zeigen sich dennoch besorgt. Der Nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses warnt vor einem "größeren Krieg" in der Region. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Telegram wehrt sich gegen Festnahme von Chef Durow. Der russische Unternehmer war bei Paris festgenommen worden, weil der Chatdienst nicht ausreichend gegen illegale Inhalte vorgehen soll. Telegram weist das zurück – und betont, man halte sich an das Gesetz. Zum Artikel

FC Bayern gewinnt Auftaktspiel der neuen Bundesligasaison. Mit einem 3:2 siegt die Mannschaft von Trainer Kompany in Wolfsburg. In einem wilden Spiel treffen Musiala und Müller für die Bayern, Wolfsburgs Kaminski schießt den Ball ins eigene Tor. Zum Spielbericht (SZ Plus)

FC Bayern in der Einzelkritik: Sacha Boey schubst unbeholfen im Strafraum (SZ Plus)

Aufsteiger: FC St. Pauli unterliegt bei seinem Erstliga-Comeback dem 1. FC Heidenheim mit 0:2

Weitere wichtige Themen:

Luftfahrt: Streik bei Lufthansa-Tochter Discover Airlines angekündigt

Versicherungen: Barmenia und Gothaer dürfen fusionieren

Südkorea: 13 000 junge Ärzte kündigen aus Protest ihren Job: Sie wollen eine Gesundheitsreform