SZ am Morgen

Was wichtig ist und wird.

Von Jana Anzlinger

Was wichtig ist

USA bereiten Sanktionen gegen belarussische "Schlüsselfiguren des Regimes" vor. Dabei will Washington mit der EU zusammenarbeiten. Mit Blick auf die erzwungene Landung des Ryanair-Flugzeugs raten die Amerikaner ihren Airlines bei Flügen über Belarus zu "extremer Vorsicht". Belarus behauptet, die Maschine sei wegen einer Bombendrohung umgeleitet worden - doch dem E-Mail-Provider zufolge wurde die Drohung erst nach der Umleitung des Flugzeugs abgeschickt. Zum Artikel

Wirecard-Skandal: Was wusste Markus Braun? Gleich zu Beginn der Wirecard-Affäre stilisierte sich der Konzernchef zum Geschädigten. Neue Zeugenaussagen und Indizien legen jedoch den Verdacht nahe, dass er eher Täter war. Die Verteidigungslinie wirkt brüchig. Zum Artikel (SZ Plus)

Auch Linke lässt Unterstützung für zweite Amtszeit Steinmeiers offen. Damit reiht sich die Partei in die Haltung der Union und der Grünen zur Zukunft des Bundespräsidenten ein. Fraktionschef Bartsch schließt auch einen eigenen Kandidaten nicht aus. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Die News zum Coronavirus

Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Bochumer Testfirma. Die Ermittler reagieren auf Recherchen von SZ, NDR und WDR. Mehrere Geschäftsräume und Privatwohnungen im Ruhrgebiet sind durchsucht und Unterlagen beschlagnahmt worden. Das Unternehmen soll mehr Coronatests an die Behörden gemeldet haben, als tatsächlich vorgenommen wurden. Zum Artikel

WHO wehrt sich gegen Einmischung der Politik. Die Untersuchung zu den Ursprüngen des Virus werde "von der Politik vergiftet", so WHO-Notfalldirektor Ryan. Mehrere Länder, darunter Österreich, die Niederlande und Italien fahren ihre Corona-Maßnahmen zurück. Zum Artikel

Abwärtstrend der bundesweiten Inzidenz setzt sich fort. Der Wert sinkt von 39,8 auf 37,5. Die Zahl der Neuinfektionen beträgt 5426. Bildungsministerin Karliczek spricht sich dafür aus, dass vorerkrankten Kindern bis zum Schuljahresbeginn ein Impfangebot gemacht wird. Zum Artikel

Bester Dinge

Am Schönschde isses dahemm. Was macht eigentlich Heimatminister Horst Seehofer? Er spült endlich das Saarland an die Spitze. Zum Artikel