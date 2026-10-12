Bärbel Bas tritt von allen Ämtern zurück. Neben dem Tod ihrer Stieftochter begründet die bisherige SPD-Chefin und Arbeitsministerin das mit Attacken der Union gegen sie, das geht auch gegen den Kanzler. Zum Artikel

SPD macht einen Rentenrebellen zum Arbeitsminister. Alexander Schweitzer übernimmt heikle Reformvorhaben von Bärbel Bas. Besonders bei der Rentenreform dürfte er auf Änderungen bestehen. Der Zeitplan der Regierung kann sich dadurch noch einmal verzögern. Zum Artikel

Was heute wichtig war

US-Forscher Robert E. Hall und Michael Woodford erhalten Wirtschaftsnobelpreis. Die beiden US-Ökonomen haben Modelle entwickelt, wie Zentralbanken und Regierungen eine Rezession abmildern oder der Überhitzung der Wirtschaft entgegenwirken können. Zum Artikel

Zverev wird Nummer eins der Weltrangliste. Was seit dem frühzeitigen Saison-Aus von Jannik Sinner angenommen wurde, ist nun fix. Der deutsche Tennisprofi Alexander Zverev wird demnächst die Nummer eins der Welt. Zum Artikel

Hauptzeugen widersprechen Ex-Minister Scheuer. Der ehemalige Verkehrsminister soll im Untersuchungsausschuss zur gescheiterten Pkw-Maut eine Falschaussage gemacht haben. Es geht vor allem um ein Treffen. Zum Artikel

Im Senat regt sich Widerstand gegen Trumps Diesel-Deal. Der US-Präsident ruft einen „Energie-Waffenstillstand“ aus, doch Russland greift auch in dieser Nacht Ziele in der Ukraine an. Eine Gruppe von Senatoren fordert Trump zu einem „unverzüglichen“ Kurswechsel auf. Zum Artikel

Briefporto steigt um gut 20 Prozent. Die Deutsche Post darf ihre Preise so stark erhöhen wie nie zuvor. Der Grund: Die Deutschen verschicken immer weniger Briefe. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages