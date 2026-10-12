Bundesregierung
Bärbel Bas tritt von allen Ämtern zurück. Neben dem Tod ihrer Stieftochter begründet die bisherige SPD-Chefin und Arbeitsministerin das mit Attacken der Union gegen sie, das geht auch gegen den Kanzler. Zum Artikel
- Newsblog zur Bundespolitik: Merz über Bas: „Ich habe immer nur in Sachfragen mit ihr diskutiert, nie persönlich“
SPD macht einen Rentenrebellen zum Arbeitsminister. Alexander Schweitzer übernimmt heikle Reformvorhaben von Bärbel Bas. Besonders bei der Rentenreform dürfte er auf Änderungen bestehen. Der Zeitplan der Regierung kann sich dadurch noch einmal verzögern. Zum Artikel
- Profil: Der neue Arbeitsminister muss jetzt Reformen umsetzen, die er eben noch ablehnte
- MEINUNG Es ist unverantwortlich von der SPD, den Fortbestand der Koalition zu gefährden
Was heute wichtig war
US-Forscher Robert E. Hall und Michael Woodford erhalten Wirtschaftsnobelpreis. Die beiden US-Ökonomen haben Modelle entwickelt, wie Zentralbanken und Regierungen eine Rezession abmildern oder der Überhitzung der Wirtschaft entgegenwirken können. Zum Artikel
Zverev wird Nummer eins der Weltrangliste. Was seit dem frühzeitigen Saison-Aus von Jannik Sinner angenommen wurde, ist nun fix. Der deutsche Tennisprofi Alexander Zverev wird demnächst die Nummer eins der Welt. Zum Artikel
Hauptzeugen widersprechen Ex-Minister Scheuer. Der ehemalige Verkehrsminister soll im Untersuchungsausschuss zur gescheiterten Pkw-Maut eine Falschaussage gemacht haben. Es geht vor allem um ein Treffen. Zum Artikel
Im Senat regt sich Widerstand gegen Trumps Diesel-Deal. Der US-Präsident ruft einen „Energie-Waffenstillstand“ aus, doch Russland greift auch in dieser Nacht Ziele in der Ukraine an. Eine Gruppe von Senatoren fordert Trump zu einem „unverzüglichen“ Kurswechsel auf. Zum Artikel
Briefporto steigt um gut 20 Prozent. Die Deutsche Post darf ihre Preise so stark erhöhen wie nie zuvor. Der Grund: Die Deutschen verschicken immer weniger Briefe. Zum Artikel
- MEINUNG: Der Verursacher zahlt – gut so
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