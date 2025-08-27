EXKLUSIV Massive Sicherheitslücke: Deutsche Banken blockieren Paypal-Zahlungen in Milliardenhöhe Beim US-Zahlungsdienstleister Paypal sind offenbar Sicherheitssysteme ausgefallen, die betrügerische Zahlungen herausfiltern sollen. Banken haben deshalb nach SZ-Informationen Lastschriften im zweistelligen Milliardenbereich gestoppt. Händler müssen auf ihr Geld warten. Zum Artikel (SZ Plus)

Fragen und Antworten: Was Paypal-Nutzer jetzt wissen müssen (SZ Plus)

EXKLUSIV Alle Verdächtigen der Nord-Stream-Anschläge identifiziert. Deutschen Behörden ist es den Recherchen von SZ, Zeit und ARD zufolge gelungen, sieben Tatverdächtige zu benennen. Sie sollen das Kommando gebildet haben, das im September 2022 die Sprengstoffanschläge auf die Pipelines in der Ostsee verübt hat. Gegen sechs ukrainische Staatsangehörige liegen Haftbefehle vor. Zum Artikel (SZ Plus)

Kabinett beschließt neuen Wehrdienst. Erstmals seit 1992 tagt das Kabinett im Verteidigungsministerium und bespricht mit dem Nato-Oberbefehlshaber für Europa, General Alexus Grynkewich, den Ernst der Lage. Der Kanzler will die Bundeswehr zur stärksten Armee in Europa machen, sein Verteidigungsminister hofft, dass das mit bloßer Freiwilligkeit klappt. Zum Artikel (SZ Plus)

USA könnten europäischen Bodentruppen in der Ukraine helfen. Die USA sind offenbar bereit, sich mit ihrem Militär an einer möglichen europäischen Schutztruppe in der Ukraine zu beteiligen – allerdings nur in einer begrenzten Rolle. Dieses Angebot ist daran gekoppelt, dass europäische Länder „Zehntausende“ Soldaten in die Ukraine entsenden, um ein Friedensabkommen dort abzusichern, sollte dieses zustande kommen. Zum Artikel

Trump mit neuer Zolldrohung gegen die EU. Kaum haben sich Europa und Amerika auf ein gemeinsames Papier geeinigt, droht der US-Präsident wieder mit neuen Zöllen. Seine jüngste Attacke ist ganz im Sinne der großen Tech-Konzerne in Silicon Valley. Zum Artikel

Liveblog zur US-Politik: Dänemark bestellt US-Botschafter im Streit um Grönland ein

Was heute sonst noch wichtig war