Banaszak fordert mehr Polizei an Bahnhöfen und rückt Sicherheit in den Fokus seiner Partei. Der Grünen-Chef Felix Banaszak warnt vor massiven Gefahren für Deutschland und hält eine Reform der Nachrichtendienste für überfällig. Das Thema Sicherheit will er nicht länger den Konservativen überlassen und rückt es in den Fokus grüner Politik. Zudem fordert er ein Ende der verschärften Kontrollen an Deutschlands Außengrenzen, um Kapazitäten für mehr Sicherheit im Inneren zu schaffen. Zum Interview

Tankrabatt drückt Preise von Benzin und Diesel. Der Tankrabatt zur Entlastung von stark gestiegenen Preisen infolge des Iran-Kriegs zeigt erste Wirkung. Zum Start gingen die Preise für Benzin und Diesel an den Zapfsäulen deutlich herunter, vorerst aber nicht so stark wie die seit Mitternacht geltende Steuersenkung von 16,7 Cent je Liter. Das geht aus Angaben des ADAC und des Bundeskartellamts hervor. Die Preise fielen nach Angaben des ADAC schon in der Nacht um 7 bis 8 Cent. Als am Morgen fast alle Tankstellen öffneten, sanken sie weiter. Zum Artikel

Fußball-Weltverband: Infantino kandidiert erneut als Fifa-Präsident. Der amtierende Fifa-Präsident Gianni Infantino kündigt beim Kongress in Vancouver seine erneute Kandidatur für das Präsidentenamt im kommenden Jahr an. Sein Versuch, die Vertreter des palästinensischen und des israelischen Verbands zum Handschlag zu bringen, stört dabei Infantinos Inszenierung auf dem Kongress: Der palästinensische Verbandschef Jibril Rajoub verweigerte dem israelischen Vertreter den Handschlag. Zum Artikel

Jüdinnen und Juden fühlen sich in Deutschland zunehmend unsicher. Mehr antisemitische Vorfälle, weniger Unterstützung durch die Gesellschaft: Eine Umfrage offenbart großes Unbehagen. Mehr als zwei Drittel der jüdischen Gemeinden schätzen das Leben in Deutschland seit dem 7. Oktober 2023 als unsicherer ein. Nur 35 Prozent der Gemeinden fühlen sich von der Zivilgesellschaft unterstützt, 2023 waren es noch 62 Prozent. Lediglich 13 Prozent der Gemeinden schätzen die Zukunftsperspektive für jüdisches Leben in Deutschland positiv ein. Zum Artikel

Rom und Berlin ermahnen Israel wegen gestoppter Gaza-Flotte. Israel hat Dutzende Schiffe mit Aktivisten und humanitärer Hilfe an Bord auf ihrem Weg nach Gaza gestoppt. Deutschland und Italien sehen im Vorgehen der israelischen Marine einen möglichen Verstoß gegen das Völkerrecht. Israel betont dagegen, die Operation sei im Einklang mit dem Völkerrecht verlaufen und es habe keine Verletzten gegeben. Zum Artikel

Kongress reduziert Haftstrafe für Ex-Präsident Bolsonaro drastisch. Brasiliens Kongress hat ein Veto von Präsident Luiz Inácio Lula da Silva gegen ein Gesetz zur möglichen Haftverkürzung für Ex-Präsident Jair Bolsonaro aufgehoben. Mit der neuen Regelung könnten sich zentrale Strafberechnungen ändern, was die Dauer des Strafvollzugs drastisch verkürzen würde. Bolsonaro verbüßt derzeit eine Haftstrafe von mehr als 27 Jahren wegen eines Putschversuchs. Zum Artikel

Rettungsaktion: Buckelwal-Konvoi steuert wieder Richtung Nordsee. Widrige Wetterbedingungen verhinderten am Freitagmorgen den Plan, den an deutschen Küsten gestrandeten Buckelwal in die Nordsee zu bringen. Inzwischen hat der Konvoi die Fahrt wieder aufgenommen. Zum Artikel

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