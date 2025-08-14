Verkehrsminister Schnieder entlässt Bahnchef Lutz. Der Minister zieht die Konsequenzen aus dem schlechten Zustand der Deutschen Bahn. Lutz stand acht Jahre an der Spitze des Konzerns. Dass er sich nicht mehr lange halten würde, hatte sich zuletzt immer stärker angedeutet. Zum Artikel (SZ Plus)

Kreml nennt Zeitpunkt des Treffens von Trump und Putin. „Alles beginnt morgen etwa gegen 11.30 Uhr lokaler Zeit (21.30 Uhr MESZ)“, teilt der außenpolitische Berater Putins, Uschakow, laut russischen Nachrichtenagenturen mit. Nach den Gesprächen ist eine Pressekonferenz der beiden Präsidenten geplant. Zum Liveblog

Geschäft der meisten Dax-Konzerne bricht ein. Die Unternehmen verzeichnen im zweiten Quartal sinkende Gewinne, Umsätze und Beschäftigtenzahlen, besonders in den USA und Asien, aufgrund von Zollstreitigkeiten und schwieriger Wirtschaftslage. Doch es gibt auch Ausnahmen, darunter die Deutsche Telekom und SAP. Zum Artikel (SZ Plus)

Bericht: Israel will bis zu 100 000 Reservisten für Gaza-Besetzung mobilisieren. Die israelische Zeitung Jediot Achronot meldet, es handle sich dabei um eine Schätzung auf Basis von Einsatzplänen, die Armeechef Zamir genehmigt hatte. In den kommenden Tagen sollen weitere Beratungen über das konkrete Vorgehen stattfinden. Zum Liveblog

Deutschland ächzt unter einer Hitzewelle. An Hitzetagen steigt das Thermometer auf mehr als 30 Grad Celsius. Sie sind besonders belastend für Mensch und Natur. Je geballter sie auftreten, desto stärker gefährden sie die Gesundheit. Für diese Zeit des Jahres vergleichsweise kühle Tage gab es an den vergangenen sieben Tagen nicht. Zum Artikel (SZ Plus)

Müller in Vancouver begeistert empfangen. Der ehemalige Nationalspieler wird am Flughafen mit traditionellen Trommeln und Gesängen begrüßt. Nach 25 Jahren beim FC Bayern steht er vor einer großen Umstellung. Sein Debüt in der Major League Soccer ist für Sonntag gegen Houston Dynamo geplant. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen