Bahn korrigiert Pünktlichkeitsziele der Bahn nach unten. Verkehrsminister Schnieder will, dass bis 2029 wieder siebzig Prozent der Fernzüge pünktlich fahren. Die Pläne von Ex-Bahnchef Lutz seien „jenseits aller Realität“. Außerdem müssten die mehr als 20 Milliarden Euro, die der Bund der Bahn jährlich bereitstellt, auch wirklich in der Infrastruktur ankommen, so die neue Unternehmensstrategie. Zum Artikel

Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats wegen Verletzung des estnischen Luftraums. Nach estnischen Angaben sind drei russische Kampfjets am Freitag in den Luftraum des baltischen Nato- und EU-Mitglieds eingedrungen. Die Bundeswehr hatte deswegen zwei „Eurofighter“ in Alarmbereitschaft versetzt. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Koalition streitet über richtigen Umgang mit Israel und Palästina. Während die SPD auf eine Zweistaatenlösung dringt und das Vorgehen des israelischen Militärs verurteilt, warnen führende Unionspolitiker vor Verwerfungen – und zeigen sich irritiert über das Vorpreschen von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Beim Thema Israel und Palästina offenbart sich die tiefe Kluft in der EU (SZ Plus)

Schneider warnt vor wachsenden Risiken durch überalterte Kernkraftwerke. Der Bundesumweltminister betont im SZ-Gespräch, es gebe weltweit immer mehr Altreaktoren, „die viel länger laufen als ursprünglich geplant“. Laut einem neuen Bericht zur Lage der globalen Nuklearindustrie sind etwa die Atomkraftwerke in Frankreich im Schnitt 38,9 Jahre alt, in den USA sogar 43,2 Jahre. Üblicherweise sind Kernkraftwerke für eine Betriebszeit von 40 Jahren ausgelegt. Zum Artikel (SZ Plus)

Rekordhitze kostete in Europa über 60 000 Menschen das Leben. Der vergangene Sommer war weltweit der wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen. In 15 der 32 untersuchten europäischen Länder war es auch der tödlichste der vergangenen Jahre. Einem Bericht zufolge starben Zehntausende Menschen. Die meisten Todesfälle wären ohne Klimawandel wohl nicht passiert. Zum Artikel

Aus Angst vor rechten Protesten: Michel Friedman darf in Mecklenburg nicht lesen. Der jüdische Autor und prominente Fürsprecher für Meinungsfreiheit sollte eigentlich im Literaturhaus der kleinen Ostseestadt Klütz auftreten: zur Lesung seines neuen Buchs. Jetzt wurde die Einladung zurückgenommen – offenbar auf Druck des Bürgermeisters. Zum Artikel

Was heute sonst noch wichtig war