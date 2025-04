EXKLUSIV: Union und SPD wollen Deutsche Bahn neu aufstellen - Konzernchef Lutz soll gehen. Die designierten Regierungsparteien haben deutlich konkretere Pläne zur Zukunft des Unternehmens, als sie in ihrem Koalitionsvertrag festgehalten haben. „Der Bahnvorstand muss um ein Drittel verschlankt werden“, sagt CSU-Verkehrspolitiker Lange. Auch auf der Position des Bahnchefs soll es eine Veränderung geben. Zum Artikel (SZ Plus)

Krieg in der Ukraine: Trump droht mit dem Abbruch der Friedensverhandlungen. Falls es keine Fortschritte bei der Beendigung des Konflikts gebe, würden sich die USA aus den Gesprächen mit Russland und der Ukraine zurückziehen, kündigt der US-Präsident an. Einem Bericht zufolge könnte die US-Regierung bereit sein, die von Moskau annektierte Halbinsel Krim als russisch anzuerkennen. Zum Liveblog

Klingbeil schließt Steuererhöhungen nicht kategorisch aus. In turbulenten Zeiten könne man nichts grundsätzlich ausschließen, sonst lege man sich unnötig Fesseln an, sagt der SPD-Chef den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Der CDU-Vorsitzende und designierte Kanzler Merz lehnt Steuererhöhungen ab. Im Koalitionsvertrag sind solche Erhöhungen nicht vorgesehen, werden aber auch nicht explizit ausgeschlossen. Zum Liveblog

Atomverhandlungen zwischen Iran und USA gehen in die nächste Runde. Vertreter beider Länder treffen sich an diesem Samstag in Rom. Sie wollen indirekt über Vermittler aus Oman verhandeln. Die US-Delegation wird erneut vom Nahost-Sondergesandten Witkoff geleitet, das iranische Atomteam von Außenminister Araghtschi. Dieser hält nach eigenen Angaben eine Einigung mit den USA für möglich. Zum Liveblog

Tesla soll Kilometerzähler manipuliert haben - Schadenersatzklage in den USA. In der Anklageschrift heißt es: „Indem Tesla die Garantie- und Leasingkilometergrenzen an überhöhte Kilometerstände bindet, steigert das Unternehmen seine Reparatureinnahmen, reduziert die Garantieverpflichtungen und zwingt die Verbraucher, vorzeitig verlängerte Garantien zu kaufen.“ Tesla bestreitet alle wesentlichen Behauptungen in der Klage. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen