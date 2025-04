EXKLUSIV: Bahn kündigt Baustellen viel zu spät an. Die Infrastruktursparte des Konzerns informiert die Eisenbahnverkehrsunternehmen derzeit nur in 39 Prozent der Fälle fristgemäß, das geht aus einer internen Präsentation der DB Infrago hervor. Nach Beschwerden bei der Bundesnetzagentur verhängt die Behörde jetzt zwei Zwangsgelder in Höhe von je 500 000 Euro. Zum Artikel (SZ Plus)

Trump empfängt Meloni im Weißen Haus. Die italienische Regierungschefin wird an diesem Donnerstag in Washington erwartet. Eines der Hauptthemen dürfte der Zollstreit zwischen den Vereinigten Staaten und Europa sein. In der Europäischen Union hoffen viele, dass Meloni dank ihres guten Verhältnisses zum US-Präsidenten den Zollkonflikt entschärfen kann. Zum Artikel

Bericht: Trump hat geplantem Angriff Israels auf Iran nicht zugestimmt. Laut New York Times hat es in Israel Pläne gegeben, im Mai iranische Atomanlagen zu attackieren. Damit sollten die Fähigkeiten Irans, eine Nuklearwaffe zu entwickeln, um ein Jahr oder mehr verzögert werden, berichtet die Zeitung. Dafür sei die Unterstützung der USA angefordert worden. Der US-Präsident habe sich aber für Verhandlungen mit Iran entschieden. Zum Liveblog

Spahn widerspricht Vorwurf, er wolle den Umgang mit der AfD normalisieren. Er wolle nur „den großen Block an Rechten kleiner kriegen“, sagt der CDU-Politiker in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“. Und zwar nicht, indem man die im Bundestag geltenden Spielregeln für die AfD ändere und sie so in eine Opferrolle dränge, sondern indem man die geltenden Regeln auf alle Parteien im Bundestag anwende. Zum Artikel (SZ Plus)

Bischof Hanke sorgt sich um Kirchensteuer und fordert alternative Finanzierungsmodelle. „Wir können uns auf dem Kissen Kirchensteuer nicht mehr ausruhen. Sie wird langfristig nicht mehr das System sein, das unsere Strukturen finanziell trägt“, sagt der Bischof aus Eichstätt der SZ. Die Kirche müsse sich auf ein Ende der staatlich erhobenen Kirchensteuer in Deutschland vorbereiten und sich nach neuen Quellen umsehen. Zum Interview (SZ Plus)

FC Bayern verpasst Champions-League-Halbfinale. Nach der 1:2-Niederlage im Viertelfinal-Hinspiel scheidet der deutsche Fußballrekordmeister im Rückspiel durch ein 2:2 gegen Inter Mailand aus. Die Münchner Tore erzielen Kane und Dier, für Inter treffen Martinez und Pavard. Für Bayern-Routinier Müller ist es das letzte Spiel für seinen Klub in diesem Wettbewerb. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen