EXKLUSIV: Fünf Flugzeuge für Baerbocks Syrien-Besuch im Einsatz. Die Reise der Außenministerin zu den neuen Machthabern in Syrien hat die Bundeswehr vor eine logistische Herausforderung gestellt und hohe Kosten verursacht. Nach SZ-Informationen kamen dabei insgesamt fünf Flugzeuge zum Einsatz. Das Auswärtige Amt rechtfertigte den Aufwand mit einer „außenpolitisch wichtigen Reise zu einem für die weitere Entwicklung Syriens entscheidenden Zeitpunkt“. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV: TK-Chef warnt vor noch höheren Kassenbeiträgen. Die Kosten im Gesundheitssystem steigen ohne Reformen ungebremst weiter, befürchtet der Chef der größten deutschen Krankenkasse TK, Jens Baas. In der Legislaturperiode der nächsten Regierung könnten die Krankenkassenbeiträge auf 20 Prozent steigen, sagt er der Süddeutschen Zeitung. Zudem spricht er sich deutlich gegen die Streichung der Lohnfortzahlung am ersten Krankheitstag aus. Zum Interview (SZ Plus)

Brände in Los Angeles: Feuerwehrchefin erhebt Vorwürfe - Zahl der Toten steigt. Bislang sind elf Menschen ums Leben gekommen. Behörden befürchten, dass sich die Zahl der Todesopfer weiter erhöhen könnte, sobald Ermittler die teilweise völlig verwüsteten Gebiete gefahrlos erreichen können. Noch immer ist unklar, wie es überhaupt zu der Katastrophe kommen konnte. Die Leiterin der Feuerwehr kritisiert die Stadtverwaltung und sagt: „Wir haben nicht genug Feuerwehrleute.“ Zum Artikel

Wall Street gibt Kampf gegen Klimakrise auf. Während die Erderwärmung steigt, wendet sich die US-Finanzindustrie von wichtigen Initiativen ab. Sechs der größten Banken der Vereinigten Staaten hatten kürzlich ihren Austritt aus Klima-Allianzen angekündigt, und nun folgt Blackrock, der weltgrößte Vermögensverwalter, diesem Beispiel. Zum Artikel (SZ Plus)

Fußball-Bundesliga: Leverkusen besiegt Dortmund 3:2. Für Leverkusen trifft Nathan Tella bereits in der ersten Minute, zudem gelingen Patrik Schick in einer furiosen ersten Halbzeit zwei Tore. Die BVB-Treffer besorgen Jamie Gittens und Serhou Guirassy. Das Team von Trainer Xabi Alonso schiebt sich nach dem Sieg mindestens für eine Nacht bis auf einen Punkt an Tabellenführer Bayern München heran. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

Katholische Kirche: Italienische Bischöfe öffnen Priesterseminare für Homosexuelle