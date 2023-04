Am Donnerstagmittag Ortszeit soll Annalena Baerbock in Tianjin landen - es ist der Auftakt eines heiklen Besuchs.

Was heute wichtig ist

Die "Anti-China-Ministerin" Baerbock besucht Peking. In chinesischen Staatsmedien gilt die Bundesaußenministerin als feindselige Hardlinerin, nun kommt sie zum Antrittsbesuch. China sei Partner, Wettbewerber und systemischer Rivale, betont Baerbock. Was davon künftig ausschlaggebend werde, "liegt auch daran, welchen Weg China wählt". An einer wirtschaftlichen Entkopplung habe Deutschland kein Interesse. Man müsse aber die Risiken einseitiger Abhängigkeiten systematischer in den Blick nehmen und abbauen. Zum Artikel (SZ Plus)

Trump verklagt Ex-Anwalt Cohen auf mehr als eine halbe Milliarde Dollar. Der ehemalige US-Präsident wirft seinem früheren Verteidiger vor, das Mandatsverhältnis verletzt und vertrauliche Informationen weitergegeben zu haben. Cohen ist ein wichtiger Zeuge im Prozess gegen Trump um Schweigegeld-Zahlungen an eine Pornodarstellerin. Zum Artikel

Beziehungen zwischen Ungarn und USA wegen russischem Gas am Tiefpunkt. Das Verhältnis zwischen beiden Ländern ist schwer belastet. In diplomatischen Kreisen in Budapest heißt es, die Stimmung gegenüber den USA sei regelrecht feindselig. Von Seiten der Vereinigten Staaten kommen gravierende politische Vorwürfe wie Antisemitismus, Antiamerikanismus und die Anbiederung an Russland und China. Während Budapest weiter auf russisches Gas setzt, setzt Washington mehrere Ungarn auf Sanktionslisten. Zum Artikel

In Nordspanien herrscht seit 32 Monaten Dürre. Einige Menschen beten, andere sehen die Verantwortung für den Wassermangel bei der Politik und in Barcelona, werden die vielen Touristen als Schuldige bezeichnet. Kataloniens Regionalpräsident Aragonès verspricht ein Maßnahmenpaket, aber das verspricht er schon lange. Das Problem hat vor allem mit maroden Wassernetzen zu tun: 2022 versickerten 1,34 Milliarden Hektoliter irgendwo im Boden. Zum Artikel

Champions League: Real Madrid auf Halbfinalkurs - auch Milan siegt. Gegen den FC Chelsea spielen die Königlichen souverän und gewinnen verdient mit 2:0 - auch weil die Engländer nach einer Notbremse über eine halbe Stunde in Unterzahl agieren müssen. Im italienischen Duell geht der AC Mailand gegen die SSC Neapel etwas glücklich mit 1:0 als Sieger vom Platz. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen: