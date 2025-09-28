Atom-Sanktionen gegen Iran wieder in Kraft. Zehn Jahre nach Abschluss des internationalen Atomabkommens mit Iran gelten die damals unter Vorbehalt aufgehobenen UN-Sanktionen wieder. Iran kritisiert die Reaktivierung der Sanktionen als rechtswidrig. Die EU setzt die Strafmaßnahmen unverzüglich um. Zum Artikel

Wieder Drohnen über Dänemark - Deutschland hilft bei der Sicherung des EU-Gipfels. Erneut werden an dänischen Militärstandorten mehrere Drohnen gesichtet. Für zivile Drohnenflüge wird daraufhin der gesamte dänische Luftraum gesperrt: Am 1. und 2. Oktober findet in Kopenhagen ein Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs statt. Die deutsche Bundeswehr unterstützt die Dänen bei der Sicherung des Gipfels. Zum Artikel

Wadephul prangert vor den Vereinten Nationen Krieg in Gaza an. Der deutsche Außenminister findet bei seiner Rede bei der UN-Generaldebatte in New York scharfe Worte für das israelische Vorgehen in Gaza. Gleichzeitig betont er aber auch die deutsche Staatsräson. Außerdem wirbt er für einen nichtständigen Sitz im Sicherheitsrat. Zum Artikel

Trump will militärische Truppen in liberale Großstadt Portland schicken. Der Präsident spricht davon, Einrichtungen der Einwanderungsbehörde ICE vor Angriffen der Antifa schützen zu wollen. Kritik kommt von den Demokraten: Ein Militäreinsatz wäre aus ihrer Sicht „Machtmissbrauch“. Zum Liveblogzur US-Politik

EXKLUSIV Industriepolitik: SPD fordert von Merz mehr Einsatz zur Rettung der Stahlindustrie. Die Umstellung der Stahlindustrie auf klimafreundlicheres Wirtschaften ist teuer. Die SPD schlägt Kanzler Merz deshalb Hilfsmaßnahmen vor. Zusätzlich zu einem Stahlgipfel brauche es einen klaren Fahrplan für bessere politische, regulatorische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen, heißt es in einer Beschlussvorlage für ein Treffen aller SPD-Fraktionschefs an diesem Montag. Zum Artikel (SZ Plus)

Liveblog zur Bundespolitik: Diskussion um Streichung von Pflegegrad 1 - SPD lehnt ab

CSU-Vize Weber fordert neuen Ton in der Migrationsdebatte. „Es ist auch unsere Aufgabe, den Leuten zu erklären, dass Deutschland Zuwanderung braucht, etwa in der Pflege“, sagt Weber in einem SZ-Interview. „Illegale Migration bekämpfen, aber gleichzeitig die Notwendigkeit der Zuwanderung – das sollten wir in jedem Bierzelt sagen.“ Weber ist auch Vorsitzender der Europäischen Volkspartei (EVP) und der EVP-Fraktion im Europaparlament. Zum Artikel (SZ Plus)

Was heute sonst noch wichtig war