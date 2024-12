Union erwägt Wiederaufnahme des Betriebs abgeschalteter Atomkraftwerke. Es soll geprüft werden, ob eine Wiederaufnahme des Betriebs der drei zuletzt abgeschalteten Reaktoren „unter vertretbarem technischen und finanziellen Aufwand noch möglich ist“. Auch FDP und AfD sind dem Kurswechsel nicht abgeneigt. Doch die Betreiber haben bereits mit dem Rückbau der abgeschalteten Anlagen begonnen. Auch dürfte es schwierig werden, Personal für eine neuerliche Inbetriebnahme zu finden. Zum Artikel (SZ Plus)

Steinmeier gibt Entscheidung zur Auflösung des Bundestags bekannt. Es gilt als sicher, dass der Bundespräsident der Bitte von Kanzler Scholz folgen wird und das Parlament auflöst. Dann wird Steinmeier zugleich den Termin für die Neuwahl bestimmen, voraussichtlich den 23. Februar. Zum Liveblog zur Bundestagswahl

Von Mindestlohn bis Deutschlandticket: Was die Ampelkoalition in knapp drei Jahren geschafft hat – und welche Vorhaben zumindest vorerst gescheitert sind (SZ Plus)

Israel greift Jemen an - WHO-Chef und Delegation vor Ort. Bei einem israelischen Angriff auf den Flughafen in Sanaa ist ein Team der Weltgesundheitsorganisation vor Ort. Zwei Menschen sterben bei dem Vorfall. Die arabischen Golfstaaten fordern Israel zum Rückzug aus Syrien auf. Zum Liveblog zum Nahen Osten

EXKLUSIV Mitgründer der „Klima-Union“ verlässt CDU. Der Aktivist Heinrich Strößenreuther wollte die Union von innen heraus auf Klimapolitik trimmen. „2021 hatte ich den Eindruck, es lohnt sich, in der CDU für mehr Klimapolitik zu werben“, sagt Strößenreuther. Nach drei Jahren schmeißt er nun hin und wechselt zu den Grünen. Innerhalb der Union habe er mit seinen Botschaften kaum noch durchdringen können. Zum Artikel

Meinung zu Geoengineering: Der Klimawandel lässt sich nicht aufhalten, indem der Mensch Gott spielt (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen

USA: Nochpräsident Biden hält sich vornehm zurück, während sein Vorgänger und Nachfolger Trump die Muskeln spielen lässt (SZ Plus)

Premier League: Manchester City kommt gegen Everton nicht über ein 1:1 hinaus - Guardiola in der Krise (SZ Plus)