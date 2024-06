VW investiert Milliarden in US-Elektroautobauer Rivian. Europas größter Autobauer plant, bis zu fünf Milliarden Dollar auszugeben. Gemeinsam wollen die beiden Unternehmen eine Softwarearchitektur entwickeln, die sowohl in E-Autos von VW als auch in Fahrzeugen von Rivian eingesetzt werden kann. Die ersten Autos mit der Gemeinschaftssoftware sollen noch in diesem Jahrzehnt auf den Markt kommen. Zum Artikel

US-Verteidigungsminister spricht nach langer Funkstille mit russischem Kollegen. Angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine sei es wichtig, die Kommunikation aufrechtzuerhalten, sagt ein Pentagon-Sprecher. Das letzte Telefonat zwischen Austin und Beloussows Vorgänger Schojgu war nach US-Angaben im März 2023. Die Ukraine und Russland entlassen bei einem Kriegsgefangenenaustausch jeweils 90 Soldaten in ihre Heimat. Zum Liveblog

Russland blockiert Zugang zu 81 europäischen Medien. Auf der vom russischen Außenministerium veröffentlichten Liste stehen unter anderen Spiegel, Zeit und Frankfurter Allgemeine Zeitung. Russland wirft den Medien vor, "systematisch falsche Informationen" über den Krieg in der Ukraine zu verbreiten. Zum Artikel

Kanada ruft Landsleute zum Verlassen Libanons auf. Die Sicherheitslage werde aufgrund der andauernden und eskalierenden Gewalt zwischen der Hisbollah und Israel immer instabiler und unberechenbarer. Sie könne sich "ohne Vorwarnung weiter verschlechtern", erklärt Außenministerin Joly. Es sei "an der Zeit, abzureisen, solange noch kommerzielle Flüge verfügbar sind". Zum Nahost-Liveblog

Demonstranten setzen Teil des kenianischen Parlaments in Flammen. Bei Protesten gegen Steuererhöhungen gibt es in Nairobi und anderen Städten Ausschreitungen. Bei Zusammenstößen mit der Polizei gibt es laut der Nachrichtenagentur Reuters mehrere Tote und Dutzende Verletzte. Abgeordnete sind gezwungen, aus dem Parlamentsgebäude zu fliehen. Die Polizei reagiert mit großer Härte. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Fußball-EM

Gruppe C

Dänemark erreicht den zweiten Platz und trifft im Achtelfinale auf Deutschland. Das müde 0:0 gegen Serbien reicht den Dänen für Platz zwei, weil sie eine gelbe Karte weniger kassiert haben als Slowenien. Serbien verpasst die Chance auf die nächste Runde und scheidet aus dem Turnier aus. Zum Artikel

England enttäuscht erneut und wird dennoch Gruppensieger. Mit einem unansehnlichen 0:0 zieht die Mannschaft von Trainer Southgate ins EM-Achtelfinale ein. Slowenien hält dagegen und freut sich über das Weiterkommen als Gruppendritter. Die Kroaten verlieren durch den slowenischen Erfolg ihre kleine Resthoffnung und sind nun sicher ausgeschieden. Zum Artikel

Gruppe D

Österreich zieht als Gruppensieger ins Achtelfinale ein. Dreimal gehen die Österreicher gegen die Niederlande in Führung, nur zweimal kommt Oranje zurück – am Schluss steht ein 3:2. Kurzfristig entwickelt die Mannschaft von Trainer Rangnick eine beachtliche Energie. Die Niederlande erreichen das Achtelfinale als Gruppendritter. Zum Artikel

Frankreich gegen Polen: Mbappé und Lewandowski treffen per Elfmeter - Frankreich wird nur Gruppenzweiter

Gruppe E

Slowakei und Rumänien wären mit einem Unentschieden beide weiter. Bei der Fußball-EM kommen auch die vier besten Tabellendritten ins Achtelfinale. Das bringt Ungerechtigkeiten mit sich, etwa weil später spielende Mannschaften ausrechnen können, welches Ergebnis fürs Weiterkommen notwendig ist, und gegebenenfalls ihre Taktik anpassen. Die Slowakei und Rumänien beteuern zwar, an diesem Mittwoch einen ehrenhaften Wettstreit anzustreben, wissen aber, dass ihnen eine Punkteteilung den Verbleib im Turnier garantiert. Zum Artikel