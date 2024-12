Umsturz in Syrien

Freude und Jubel in Damaskus nach dem Sturz Assads. Nach der zwei Jahrzehnte andauernden Herrschaft des syrischen Machthabers haben Rebellen die Kontrolle über die syrische Hauptstadt übernommen. Baschar al-Assad verließ seinen Regierungssitz am frühen Morgen - mit unbekanntem Ziel. Seine Soldaten fliehen, seine Anhänger fürchten die Rache ihrer Gegner. Zum Artikel (SZ Plus)