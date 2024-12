Nach dem Sturz des syrischen Diktators: Assad laut russischen Medien in Moskau. Mehrere staatliche Nachrichtenagenturen zitieren eine nicht genannte Quelle aus dem Kreml: Assad und seine Familie seien in Moskau eingetroffen. Russland gewähre ihnen Asyl - aus humanitären Gründen. Angaben zum genauen Aufenthaltsort des 59-Jährigen, der stets engste Kontakte zu Kremlchef Putin pflegte, gibt es bisher nicht. Zum Artikel (SZ Plus)

Liveblog zum Krieg in Nahost: UN-Sicherheitsrat berät über Syrien

Trump will Kapitol-Randalierer begnadigen. Der designierte US-Präsident will nach eigenen Angaben seinen ersten Tag im Weißen Haus nutzen, um seine Unterstützer, die 2021 das Kapitol angegriffen hatten, vor Strafe zu schützen. „Ich werde sehr schnell handeln“, sagt er in einem Interview mit NBC. Diese Ankündigung folgt auf Präsident Bidens Entscheidung, seinen Sohn zu begnadigen. Zum Liveblog

EXKLUSIV: Sanierungskonzept der Bahn steht auf der Kippe. Der Konzern will bis 2030 insgesamt 41 viel befahrene Strecken monatelang sperren, um dort alles auf einen Schlag zu erneuern: Gleise und Weichen, Signale und Stellwerke, Oberleitungen und Bahnhöfe. Das Milliardenprogramm dafür könnte noch teurer werden. Ob die neue Bundesregierung das nötige Geld gibt, ist ungewiss. Zum Artikel (SZ Plus)

2024 dürfte das wärmste Jahr der Geschichte werden. Schon das vergangene Jahr war wärmer als jedes andere von Menschen gemessene Jahr zuvor. 2024 dürfte das noch einmal toppen - mit erstmals mehr als 1,5 Grad Erwärmung im Jahresdurchschnitt. Das berichtet der EU-Klimawandeldienst Copernicus. Als Hauptgrund für den Anstieg der Temperaturen gelten die menschengemachten Treibhausgase. Zum Artikel

Französischer Ökonom: „Europa leidet unter einer Produktivitätskrise.“ Antonin Bergeaud, Professor in Paris, sagt: „Europa hat viele Stärken: wohlhabende Konsumenten, gut ausgebildete Arbeitskräfte und eine führende Position bei grünen Technologien, die in Zukunft noch wichtiger werden, als sie jetzt schon sind.“ Aber regulatorische Unvorhersehbarkeit und politische Instabilität schreckten Investoren ab. Zum Interview (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen