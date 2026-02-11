Nato startet Überwachungsmission „Arctic Sentry“ in Grönland. Dabei soll es sich um eine zunächst auf zwölf Monate begrenzte Mission in und um Grönland handeln, bei der die Nato militärische Präsenz zeigt. Die Mission soll den Streit zwischen den USA und Europa um Grönland entschärfen, nachdem Trump gedroht hatte, die Insel notfalls mit Zwang zu übernehmen. Zum Artikel

Bund legt Paket zur Führerschein-Reform vor. Aktuell liegen die Kosten für einen Pkw-Führerschein laut des Bundesministeriums für Verkehr im Durchschnitt bei rund 3400 Euro. Verkehrsminister Schnieder stellt in einem neuen Paket vor, wie das Lernen für den Führerschein digitaler, weniger bürokratisch und billiger werden kann. Zum Artikel

Nach Nato-Angaben 1,3 Millionen russische Soldaten getötet oder verletzt. Die russischen Verluste im Angriffskrieg gegen die Ukraine sind nach Einschätzung der Nato zuletzt erheblich gestiegen. Die Lage für die ukrainischen Streitkräfte sei dennoch „weiter schwierig“. Zum Ukraine-Newsblog

BMW ruft Hunderttausende Autos wegen Brandgefahr zurück. Mehr als 28 000 Fahrzeuge des Münchner Herstellers sind allein in Deutschland betroffen. Es geht um den Produktionszeitraum Juli 2020 bis Juli 2022. Bei mehreren Modellreihen kann es Probleme mit dem Starter geben. Zum Artikel

Bundesregierung will Barrieren für Menschen mit Behinderung abbauen. Auch bei Dienstleistungen, Transportunternehmen, Praxen und in anderen Bereichen soll der Zugang für Menschen mit Behinderungen „spürbar und nachhaltig“ verbessert werden. Zum Artikel

ICE-Einsatzkräfte sollen während der Fußball-WM eingesetzt werden. Die umstrittene US-Einwanderungsbehörde ICE soll nach Angaben ihres Leiters bei der WM im Sommer Terrorangriffe verhindern sowie Drogenschmuggel und Menschenhandel bekämpfen. Das Turnier wird vom 11. Juni an außer in den Vereinigten Staaten auch in Kanada und Mexiko ausgetragen. Zum US-Liveblog

Weitere wichtige Themen des Tages

Olympische Winterspiele

Von Allmens Fahrt in die Ski-Historie. Nach Abfahrt und Kombination gewinnt der Schweizer auch die Goldmedaille im Super-G. So erfolgreich waren vor ihm nur drei Personen in der Geschichte des Alpinsports. Zum Artikel

Die deutschen Eishockeyspielerinnen stehen im olympischen Viertelfinale. Auf ihren Gegner müssen sie noch warten, im deutschen Team stellt man sich für Samstag auf ein Duell mit dem Rekord-Olympiasieger und 13-maligen Weltmeister Kanada ein. Zum Artikel

Missstände im deutschen Sport. Die Deutsche Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft steht wegen Vorwürfen der Athletenschikane in der Kritik. Zum Artikel

Preuß verpasst Medaille im Einzel. Biathletin Franziska Preuß liegt beim olympischen Einzel bis kurz vor Schluss auf Goldkurs, beim letzten Schießen aber vergibt sie alle Medaillenchancen. Vanessa Voigt hadert als Vierte noch mehr mit ihrem Schicksal. Zum Artikel