16. August 2018, 17:47 Uhr SZ Espresso Der Tag kompakt - die Übersicht für Eilige

Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Juri Auel

Der Tag kompakt

Aretha Franklin ist tot. Im Alter von 76 Jahren erliegt die "Queen of Soul" in Detroit ihrer langjährigen Krebserkrankung. Die Sängerin wurde in den Sechzigerjahren mit Songs wie "Respect", "Think" und "A Natural Woman" weltberühmt. Franklin hat den Weg für selbstbewusste Soulfrauen wie Lauryn Hill, Mary J. Blige, und Alicia Keys geebnet. Eine Würdigung in Bildern.

Fachkräfte sollen nach Deutschland kommen. Eckpunkte für ein neues Gesetz aus dem Seehofer-Ministerium legen fest, welche Arbeitnehmer künftig im Ausland angeworben werden. Einheimische werden nicht mehr automatisch bevorzugt. Zum Text

SZ Espresso kostenlos abonnieren Als Push-Mitteilung Erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten morgens und abends als Push-Mitteilung in der SZ.de-App. Jetzt App laden und abonnieren.

Per Newsletter Erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten morgens und abends direkt per E-Mail. Jetzt kostenlos Newsletter bestellen.

Per WhatsApp, Telegram oder Insta Erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten morgens und abends direkt per Messenger auf Ihrem Smartphone. Jetzt kostenlos bestellen.

Fall Sami A.: Gerichtspräsidentin sieht Vertrauensverhältnis zu Behörden beschädigt. Selbst von hochrangigen Politikern sei erheblicher Druck aufgebaut worden, den Gefährder nach Tunesien abzuschieben, sagt Ricarda Brandts, Präsidentin des NRW-Oberverwaltungsgerichts, das die Abschiebung für rechtswidrig erklärt hatte. In dem Fall geht es nicht um öde Prinzipienreiterei, sondern um das Überleben des Rechtsstaats, kommentiert Heribert Prantl.

Erneut Deutscher in der Türkei wegen Terrorvorwürfen verhaftet. Der Hamburger Taxifahrer war bei seiner Mutter zu Besuch. Seinem Anwalt zufolge wird ihm vorgeworfen, über soziale Medien PKK-Propaganda verbreitet zu haben. Derweil setzt sich die türkische Währungskrise fort. Präsident Erdoğan verschlimmert die Lage und verscheucht das Geld, kommentiert Nikolaus Piper.

Kroos: Özils Erklärung enthält "viel Quatsch". Der Nationalspieler kritisiert die Art und Weise des Rücktritts seines Teamkollegen aus der DFB-Elf. Kroos selbst will bis zur EM 2020 weitermachen. Auch Sami Khedira signalisiert Bereitschaft.

Mann in Offenburg ersticht Arzt und verletzt Helferin. Der Übergriff geschieht in der Praxis des Arztes. Der mutmaßliche Täter wird festgenommen. Der Verdacht gegen ihn habe sich bereits erhärtet, die Hintergründe der Tat seien aber noch unklar, heißt es von den Ermittlern.

3 aus 24 - Meistempfohlen heute

"Der schmutzige Krieg gegen die freie Presse muss aufhören". Der Boston Globe und mehr als 300 weitere US-Medien wehren sich mit Leitartikeln gegen die Angriffe von Donald Trump. Doch nicht alle Zeitungen sind von dieser koordinierten Aktion überzeugt.

Erlaubnis zum Hakenkreuz. Auf der Messe Gamescom wird erstmals ein Computerpiel zu sehen sein, das in Deutschland offiziell Hakenkreuz und Hitlergruß zeigen darf. Es ist das Ende eines zwanzigjährigen Streits. Von Caspar von Au

Von wegen Miet-Abzocke. Privateigentümer vermieten 60 Prozent der Wohnungen in Deutschland. Oft könnten sie mehr Geld verlangen, tun es aber nicht. Dafür gibt es mehrere Gründe. Von Thomas Öchsner

SZ-Leser diskutieren​

Wie wichtig ist Satire für politische Bildung? "Gute Satire tut weh und ist daher wichtig", schreibt Xizor84. "Schlechte Satire ist dagegen nur Klamauk, also Comedy. Richtiges Kabarett schafft es sogar, mich mitzunehmen, obwohl ich politisch bei dem Thema x anders ticke." Timka findet Satire sehr wichtig - "schon allein, um Politik und gesundem Volksempfinden den (Zerr-)spiegel vorzuhalten". Spaßparteien wie 'die Partei' würde sie jedoch nicht wählen: "Mein Stimmrecht ist mir dann doch zu schade für so einen Gag." Diskutieren Sie mit uns.