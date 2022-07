Von Leopold Zaak

Was heute wichtig ist

EXKLUSIV Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger warnt vor dramatischem Wirtschaftseinbruch hatte" Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger warnt vor einem dramatischen Wirtschaftseinbruch. Sollte es zu einem Gas-Lieferstopp kommen, war es das erst einmal mit Deutschlands Wohlstand, sagt er. Doch Dulger ist überzeugt: Deutschland kann Krise. Die Bundesregierung fordert er auf, durch Zuschüsse höhere Krankenkassenbeiträge zu verhindern. Zum Interview (SZ Plus)

Mützenich will Gespräche mit Putin "nicht grundsätzlich ausschließen". Bislang fehlten allerdings Signale, die auf eine Feuerpause hindeuten, sagt der SPD-Fraktionschef, und warnt vor einer deutschen Sonderrolle. Die EU will neue russische Pässe für Ukrainer nicht anerkennen. Der ukrainische Präsident Selenskij sieht gute Chancen, dass die blockierten Getreideexporte bald freigegeben werden. Zum Liveblog

Bundesnetzagentur: Monatliche Gas-Zahlungen werden sich 2023 mindestens verdreifachen. Die Abschlagszahlungen verdoppelten sich bereits jetzt, sagt Präsident Müller, "und da sind die Folgen des Ukraine-Krieges noch gar nicht berücksichtigt". An den Börsen hätten sich die Preise zum Teil versiebenfacht. Deshalb sei es sinnvoll, jetzt zu sparen. Zum Artikel

Italien steht vor einer Regierungskrise. Die Regierung der nationalen Einheit von Ministerpräsident Draghi könnte an diesem Donnerstag bei einer Vertrauensabstimmung scheitern. Die an der Koalition beteiligten Fünf Sterne wollen nicht daran teilnehmen. Andere Parteien hatten ihren Ausstieg aus der Regierung angekündigt, sollten die Fünf Sterne die Koalition verlassen. Regierungschef Draghi selbst hat für diesen Fall seinen Rücktritt angekündigt. Der rechte Lega-Chef Salvini betont, eine vorgezogene Wahl sei die beste Lösung. Zum Artikel

Sunak gewinnt erste Abstimmung um Johnson-Nachfolge. In der Konservativen Partei deutet sich ein Dreikampf des britischen Ex-Finanzministers mit Handelsstaatssekretärin Mordaunt und Außenministerin Truss an. Insgesamt sind noch sechs Kandidatinnen und Kandidaten im Rennen. Ex-Gesundheitsminister Hunt und Finanzminister Zahawi schafften es in der Tory-Fraktion nicht über die Hürde von 30 Stimmen. Die nächste Abstimmung ist für diesen Donnerstag geplant. Die oder der Letztplatzierte scheidet aus. Zum Artikel

Mehr als 500 Frauen verklagen Uber wegen sexueller Übergriffe von Fahrern. Dem Uber-Management sei der Ernst der Lage seit 2014 klar gewesen, kritisieren die Klägerinnen. Trotzdem habe es auch danach viele weitere Fälle gegeben, die von Belästigungen bis hin zu Entführungen und Vergewaltigungen reichten. "Uber könnte so viel mehr tun", kritisiert ein Anwalt: "Kameras, um Angriffe zu verhindern, robustere Background-Checks für Fahrer, ein Warnsystem, wenn Fahrer von ihren Routen abweichen." Zum Artikel

Die legendäre Tour-de-France-Etappe nach Alpe d'Huez startet. Obwohl der Anstieg weder der höchste noch der schwierigste der Tour ist, gilt er als Mythos. Mehrere Hunderttausend Menschen stehen dort am Straßenrand und campieren schon Tage vorher dort. Auch in diesem Jahr, obwohl die Etappe nicht mehr so entscheidend ist, wie sie früher einmal war. Zum Artikel (SZ Plus)

Mangelnde Koordination behindert Katastrophenschutz in Deutschland. Stürme, Starkregen und extreme Trockenheit stellen Einsatzkräfte vor zunehmende Herausforderungen. Die große Flut an Ahr und Erft wirft die Frage auf, wie hierzulande der Katastrophenschutz aufgestellt ist. Laut Wolfram Geier, Leiter der Abteilung Risikomanagement im Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, mangelt es in Deutschland nicht an Wissen oder Technik, aber an Koordination zwischen Behörden. Zum Artikel

Die wichtigsten Fragen und Antworten zur derzeitigen Corona-Lage. Von Corona ist im Alltag derzeit kaum etwas zu spüren. Doch Medizinern graut es vor einer neuen Welle im Herbst, die diesmal von einem viel höheren Niveau aus starten würde als 2021. Zum Artikel

MEINUNG Kopf hoch, Menschheit! Auf der Erde kulminieren die Krisen und das James-Webb-Teleskop fängt im Weltall atemberaubende Bilder ein. Was die zeigen? Dass es noch ein paar Gründe gibt, nicht zu verzagen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Bester Dinge

Ich wollt', ich wär' ein Park. Ein hässlicher Dortmunder Kreisverkehr heißt auf Google Maps auf einmal Brauer-Gedächtnis-Park. Wie kam es dazu? Zum Artikel