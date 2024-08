Merz und Söder machen Wahlkampf für Kretschmer. Kurz vor der Landtagswahl reisen die Vorsitzenden von CDU und CSU nach Sachsen und treten dort gemeinsam auf. Sie fordern härtere Regeln bei der Migration und kritisieren die Ampelkoalition. Der sächsische Ministerpräsident und CDU-Spitzenkandidat setzt eine Spitze in der Frage der Kanzlerkandidatur - zugunsten seines Parteifreundes. Zum Artikel (SZ Plus)

Liveblog zum Anschlag in Solingen: Scholz und Merz sprechen über Konsequenzen aus dem Attentat

EXKLUSIV Kritik an Prämien für Arbeit im Rentenalter. Die Regierung plant höhere Zahlungen an Menschen, die weiterarbeiten, obwohl sie regulär in Rente gehen könnten. Arbeitgeber und Gewerkschaften sind damit unzufrieden. Die Gewerkschaften warnen, die geplanten Prämien gingen zulasten der Renten- und Krankenkasse. BDA-Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter argumentiert, mehr Geld allein sei nicht die Lösung für den Fachkräftemangel. Zum Artikel (SZ Plus)

Massive russische Luftangriffe: Explosionen in Kiew, Tote im Süden. Die Ukraine meldet mehrere Wellen von Raketen- und Drohnenangriffen auf Kiew und andere Landesteile. Im Osten des Landes ordnen die ukrainischen Behörden wegen des russischen Vormarsches weitere Evakuierungen an. Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde will an diesem Dienstag das frontnahe russische Atomkraftwerk Kursk besuchen. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Macron schließt Regierung des Linksbündnisses aus. Das Lager hatte Anfang Juli die Parlamentswahlen in Frankreich klar gewonnen und besteht auf seinem Führungsanspruch. Der Präsident, der einen neuen Premier bestimmen muss, will aber ein breiteres Bündnis – und an diesem Dienstag neu verhandeln. Zum Artikel

US-Wahlkampf: Harris ist im Aufwind. Die Freude der Demokraten an ihrem Parteikongress kommt bei vielen Amerikanern offenbar gut an. Vizepräsidentin Harris fließen für ihre Kampagne enorm viele Spenden zu, seit Bidens Rückzug hat sie 540 Millionen Dollar eingenommen. Gleichzeitig steigen ihre Umfragewerte – auch in den so wichtigen Swing States. Zum Artikel (SZ Plus)

