Tatverdächtiger von München war zuvor nicht straffällig und nicht ausreisepflichtig. Der bayerische Innenminister korrigiert vorherige Angaben. Der 24-jährige Afghane war mit dem Auto in eine Demo gefahren. 30 Menschen sind verletzt, einige schweben noch in Lebensgefahr. Konkrete Hinweise auf einen islamistischen Hintergrund gibt es bisher nicht. Zum Artikel (SZ Plus)

Trump bringt neue Zölle auf den Weg. Der US-Präsident will alle Länder bestrafen, die höhere Importgebühren von den USA verlangen als umgekehrt. Kommt es dazu, trifft das vor allem Europas Autoindustrie. Nach Auskunft von US-Handelsminister Lutnick könnten die Gegenzölle schon Anfang April in Kraft treten. Zum Artikel (SZ Plus)

Syrien-Konferenz: Viele offene Fragen zur Zukunft des Landes. In Paris kommen Vertreter der internationalen Gemeinschaft und Syriens zusammen, um über den politischen Übergang im Land zu sprechen. Der stockende Wiederaufbau könnte die Stabilität gefährden. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

Münchner Sicherheitskonferenz

Treffen von US-Vertretern und Russland wohl am Freitag in München geplant. Auch die Ukraine sei zu dem Treffen im Umfeld der Sicherheitskonferenz eingeladen, kündigt US-Präsident Trump an. Kanzlerkandidat Merz erwartet eine „brutal harte Ansage“ an Europa von US-Vizepräsident Vance. Zum Liveblog zur Münchner Sicherheitskonferenz

Liveblog zum Krieg in der Ukraine - US-Vertreter: Rückkehr zu ursprünglichen ukrainischen Grenzen nicht ausgeschlossen

Deutschland - die Großmacht, die sich klein macht. Aus der Sicht des Auslands steht Deutschland deutlich besser da, als man hierzulande denkt. Es wird Zeit, das eigene Selbstbild kritisch zu hinterfragen. Ein Gastbeitrag von Tobias Bunde und Sophie Eisentraut. Zum Artikel

Was die Friedensaktivistin Maria Feckl antreibt. Die Organisatorin der Münchner Friedenskonferenz, einer Gegenveranstaltung zur Sicherheitskonferenz, hat klare Positionen, zum Ukraine-Krieg und zum Israel-Palästina-Konflikt. Und sie sagt: „Wir stellen die Fragen, die gestellt werden müssen.“ Zum Artikel (SZ Plus)

J. D. Vance besucht KZ-Gedenkstätte Dachau. Der US-Vizepräsident gehört einer Administration an, deren Präsident Trump im Wahlkampf sagte, illegale Migranten würden „das Blut unseres Landes vergiften“. Im ehemaligen Konzentrationslager Dachau mahnt er, dass sich Verbrechen wie die der Nationalsozialisten nie wiederholen dürften. Zum Artikel (SZ Plus)

Bundestagswahl

Wahlkampfthema Schuldenbremse: Heilsbringer oder Hemmschuh? Die Schuldenbremse hat Erfolge vorzuweisen – und ist umstrittener denn je. Streichen, um jeden Preis erhalten oder lieber reformieren: Die Wahlprogramme zeigen, was die Parteien denken. Zum Artikel (SZ Plus)

Das planen die Parteien für die private Altersvorsorge. Die gesetzliche Rente ist in der Krise, aber die betriebliche und private Vorsorge laufen auch nicht gut. Darüber, mit welchen Mitteln gegengesteuert werden soll, gehen die Meinungen der Parteien besonders bei der privaten Altersvorsorge deutlich auseinander. Ein Überblick. Zum Artikel (SZ Plus)