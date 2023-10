Zwei Schweden in Brüssel erschossen. Laut Medienberichten saßen die beiden Fußballfans in einem Taxi, als ein Mann auf sie schoss. Die Behörden setzen daraufhin die Terrorwarnung für Brüssel auf die höchste Stufe 4. Der mutmaßliche Täter ist den belgischen Sicherheitsbehörden als radikalisierter Islamist bekannt, berichten mehrere Zeitungen. Er befindet sich auf der Flucht. Zum Artikel

Deutscher Buchpreis geht an Tonio Schachinger. Der beste deutschsprachige Roman dieses Jahr ist "Echtzeitalter". Das Werk des Österreichers gilt als klassischer Bildungsroman. Die Preisverleihung bildet jährlich den Auftakt der Frankfurter Buchmesse. Zum Artikel (SZ Plus)

Von der Leyen und Scholz beim Westbalkan-Gipfel in Albanien. Vor 20 Jahren wurde sechs Ländern des Westbalkans der EU-Beitritt versprochen. Beim Gipfeltreffen in Tirana loben der Kanzler und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen den Prozess der Annäherung. Albaniens Premier Rama beklagt hingegen, dass die Länder bereits viele Veränderungen in die Wege geleitet hätten und immer noch nicht Teil der EU seien. Zum Artikel

Probleme bei Reparatur deutscher "Gepard"-Panzer in der Ukraine. Flugabwehrpanzer wie der Gepard sind für das von Russland angegriffene Land überlebenswichtig. Doch nicht immer funktionieren sie, wie sie sollen. Handbücher oder Reparaturunterlagen liegen den Ukrainern oftmals nicht vor - und wenn doch, dann nur auf Deutsch. Auch Ersatzteile sind nach Angaben eines Offiziers nicht leicht zu bekommen. Zum Artikel (SZ Plus)

Scholz fliegt nach Israel. Der Bundeskanzler trifft heute Ministerpräsident Netanjahu und Angehörige verschleppter deutscher Geiseln. Die Hamas veröffentlicht ein erstes Video, das eine Geisel zeigen soll. Zum Liveblog

Biden besucht Israel am Mittwoch. Auch der US-Präsident will seine Solidarität zeigen, trotz aller Gefahren. Es ist davon auszugehen, dass die Bodenoffensive nicht beginnt, solange er sich im Land befindet. Zum Artikel

Raketen und Kämpfer lauern im Tunnelsystem der Hamas. Das hunderte Kilometer lange Tunnelsystem der Hamas unter dem Gazastreifen dient als Rückzugsraum und Ausgangspunkt für Angriffe. Es stellt das wohl größte Problem für Israels Armee dar. Denn die Tunnel wurden gebaut, um im Fall einer Bodenoffensive israelische Truppen aus dem Hinterhalt angreifen zu können. Zum Artikel (SZ Plus)

