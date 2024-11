Lindner will ins Finanzministerium zurück. Er trete zur Bundestagswahl an und wolle in einer neuen Regierung seine Arbeit fortsetzen, sagt der FDP-Chef. CDU-Generalsekretär Linnemann kündigt ein Sofortprogramm seiner Partei für den Fall einer Regierungsübernahme an – es sieht unter anderem Kürzungen des Bürgergelds und der Leistungen für aus der Ukraine Geflüchtete vor. US-Milliardär Musk beschimpft Scholz als „Narr“. Zum Liveblog zum Ende der Ampel

Die Grünen stolpern in den Neustart. Ihre neue Führung ist noch nicht im Amt, da ringt die aufgewühlte Partei schon mit dem nächsten Problem: den vorgezogenen Neuwahlen. Auf Vizekanzler Habeck warten ungemütliche Debatten. Zum Artikel

Scherbengericht über die zerbrochene Koalition. In den Talkshows von Maybrit Illner, Markus Lanz und Sandra Maischberger ziehen Beteiligte und Unbeteiligte Bilanz zum Ampel-Aus. Viele Antworten gibt es nicht. Aber einmal wird es doch kurz spannend – als sich die „Lanz“-Redaktion das neueste Social-Media-Video von Vizekanzler Habeck genau anschaut. Zum Artikel (SZ Plus)

Wirtschafts- und Steuerpolitik: Welche Projekte Scholz vor der Neuwahl noch umsetzen will (SZ Plus)

Was heute wichtig ist

Trump macht Susie Wiles zur Stabschefin. Die Wahlkampfmanagerin des Republikaners wird die erste Frau in dieser mächtigen Rolle sein – der designierte US-Präsident gibt damit seine erste Personalentscheidung bekannt. Der russische Staatschef Putin gratuliert Trump zum Sieg. Zum Liveblog zur US-Wahl

Biden: „Wir akzeptieren die Entscheidung, die das Land getroffen hat“. Der noch amtierende US-Präsident verspricht einen „friedlichen und geordneten“ Machtwechsel. Dann schwärmt er von seinen wirtschaftlichen Erfolgen – die bei weiten Teilen der Bevölkerung nicht ankamen. Zum Artikel

Israel und die USA: Netanjahu kommt Trumps Sieg sehr gelegen

Donald und seine Boys: Wie Podcasts die US-Wahl beeinflusst haben (SZ Plus)

Putin: Trumps Ukraine-Ideen „verdienen Aufmerksamkeit“. Er sei offen für Gespräche mit dem designierten US-Präsidenten, sagt der russische Staatschef. Trump hatte verkündet, er könne den Krieg innerhalb eines Tages beenden. Für einen Waffenstillstand müsse es Sicherheitsgarantien für sein Land geben, sagt der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij. Nach russischen Angriffen gibt es Tote und Verletzte in der Ukraine. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

EXKLUSIV Häuserkampf, Waffentraining und der Fiebertraum vom nächsten „Holocaust“. Die „Sächsischen Separatisten“ plauderten in ihren Chats darüber, wie sie sich auf den Tag X vorbereiteten, an dem die staatliche Ordnung zusammenbrechen soll. Was die mutmaßlichen Rechtsterroristen offenbar nicht ahnten: Fahnder lasen mit. Das führte zu den acht Festnahmen am Montag. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen