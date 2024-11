Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Thorsten Frei, wirft Kanzler Olaf Scholz die Instrumentalisierung der Bundeswahlleiterin vor. "Scholz sollte endlich damit aufhören, der Bevölkerung ein X für ein U vorzumachen", sagte der CDU-Politiker der Nachrichtenagentur Reuters. Selbstverständlich sei der Bundestag weiterhin handlungsfähig und könne auch nach der von der Union geforderten sofortigen Vertrauensfrage Gesetze verabschieden. Die Regierung aus SPD und Grünen müsse jetzt lernen, dass es für sie nicht so weitergehe wie bisher, sagte Frei. "Vor allem sollte sie sämtliche Versuche unterlassen, Behördenleiter für parteipolitische Spielchen zu instrumentalisieren."Die SPD weist die Kritik zurück. "Nur weil der Union die Aussage der Bundeswahlleiterin nicht passt, darf man sie nicht so diskreditieren", sagte die Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion, Katja Mast, zu Reuters. "Mich interessiert die inhaltliche Kritik am Brief der Bundeswahlleiterin - dazu höre ich nichts von der Union. Gehen am Ende die Wahlen schief, sind es die gleichen Schreihälse, die sagen, es hätte niemand gewarnt", sagte Mast. Die Kritik nannte sie "pure Parteitaktik". Die Bundeswahlleiterin hatte am Freitag vor Unregelmäßigkeiten im Wahlablauf gewarnt, sollte der Termin zu kurzfristig angesetzt werden. In einem Brief an die Spitzen des Staates schrieb sie vom großen Organisationsaufwand. „Da die ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahl essenziell für das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Demokratie ist“, sei es "erforderlich, den Zeitraum der 60 Tage ab Auflösung des Deutschen Bundestages voll ausschöpfen zu können, um alle erforderlichen Maßnahmen rechtssicher und fristgemäß treffen zu können“.Die Union fordert hingegen, dass Scholz mit einer sofortigen Vertrauensfrage einen Prozess für Neuwahlen noch Mitte Januar einleiten soll. Die SPD lehnt dies ab. Scholz schlug vor, mit den Bundestagsfraktionen zu beraten, welche Gesetzesvorhaben noch gemeinsam beschlossen werden können. In diesem Prozess könne man dann auch einen Termin für eine Vertrauensabstimmung festsetzen. Scholz hatte dafür den 15. Januar vorgeschlagen, Neuwahlen wären so bis spätestens Ende März möglich. Die SPD zeigte sich zuletzt aber bereit, über einen früheren Termin zu sprechen.