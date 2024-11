Scholz plädiert für „gemeinsamen Zeitplan“ für Neuwahlen

Bundeskanzler Olaf Scholz zeigt sich in Bezug auf einen Termin für die Vertrauensfrage und daraus resultierende Neuwahlen „gesprächsbereit“. Er wünsche sich, „unaufgeregt über den Termin zu diskutieren“, sagte er in Budapest zum Abschluss des informellen EU-Gipfels. Damit verknüpfte er auch die Frage, welche Projekte der Regierung in diesem Jahr noch beschlossen werden. Da der nun nur noch rot-grünen Regierung die Mehrheit im Bundestag fehlt, wären Beschlüsse nur mit Stimmen anderer Fraktionen möglich. Welche Gesetze Scholz konkret mit der Frage des Zeitplans verknüpfen möchte, sagte er auf Nachfrage nicht.



Bereits nach dem Scheitern der Ampel hatte Scholz gesagt, dass er in den verbleibenden Sitzungswochen des Bundestags bis Weihnachten alle Gesetzentwürfe zur Abstimmung stellen will, die aus seiner Sicht „keinerlei Aufschub“ duldeten. Oppositionsführer Merz signalisierte Gesprächsbereitschaft – allerdings nur, wenn vom Bundeskanzler in den kommenden Tagen die Vertrauensfrage gestellt würde.



Scholz warnte in Budapest aber auch, dass der Wahltermin „kein rein politisch festzusetzendes Datum“ sei. „Er muss auch den Anforderungen der Bundeswahlleiterin genügend, um eine ausreichende Zeit für die Organisation einer fairen und demokratischen Wahl zu berücksichtigen.“ In einem Brief der Wahlleiterin Ruth Brand an die Spitzen des Staates, über den zunächst der Spiegel berichtete und der auch der SZ vorliegt, warnt Brand vor „unabwägbaren Risiken“ bei einer Neuwahl im Januar. Wörtlich heißt es: "Da die ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahl essentiell für das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Demokratie ist, ist es erforderlich, den Zeitraum der 60 Tage ab Auflösung des Deutschen Bundestages voll ausschöpfen zu können, um alle erforderlichen Maßnahmen rechtssicher und fristgemäß treffen zu können."