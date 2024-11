Selenskij schlägt Nato-Schutz für Teil der Ukraine vor. Die Ukraine kann sich die Heimholung russisch besetzter Gebiete auf diplomatischem Weg in Zukunft vorstellen, sagt der Präsident. Doch für ein Ende der Kämpfe will er Nato-Sicherheitsgarantien für den Rest des Landes. Zum Liveblog über den Krieg in der Ukraine

SPD lädt zur "Wahlsiegkonferenz". Bundeskanzler Scholz wird in der Berliner Parteizentrale seine erste große Wahlkampfrede halten. Aktuell fällt die SPD in Umfragen weit hinter der Union zurück. CDU-Chef Merz würde gerne eine Entscheidung aus dem Jahr 1997 revidieren. Damals stimmte er für die straffreie Vergewaltigung in der Ehe. Zum Liveblog über die Bundestagswahl

US-Senator: Trump will Waffenruhe in Gaza vor Amtsantritt erreichen. Der Republikaner Lindsey Graham sagt, Trump sei "entschlossener denn je", dass die israelischen Geiseln befreit werden müssten. Der kanadische Regierungschef Trudeau besucht den designierten US-Präsidenten, nachdem Trump Strafzölle für Kanada angekündigt hat. Zum Liveblog über die US-Regierung

Afrikas Süden durchlebt historische Dürre. In Simbabwe sind eine Hungersnot und massive Stromausfälle die Folge. Die landwirtschaftliche Produktion brach 2024 um 15 Prozent ein. Neben Simbabwe haben bereits fünf weitere Staaten den Notstand ausgerufen. Zum Artikel

Abfallentsorger fordern Verbote gegen Batteriebrände. Immer mehr Batterien und Akkus landen im falschen Müll und verursachen Brände. Die Entsorger schlagen Alarm und fordern Maßnahmen – doch die Politik reagiert zögerlich. Zum Artikel (SZ Plus)

