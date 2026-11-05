Keine Anzeichen für Fremdverschulden bei Aiwangers Tod. Nach dem vorläufigen Ergebnis der Obduktion ist der bayerische Vize-Regierungschef ohne Fremdverschulden gestorben. Der Tod des Freie-Wähler-Chefs hat parteiübergreifend Bestürzung ausgelöst. Zum Artikel

Parteitag verschoben: Freie Wähler stehen plötzlich ohne ihre Überfigur da

Bombendrohungen gegen Passagierflüge in Europa. Schon zum zweiten Mal in dieser Woche geht eine Serie von Bombendrohungen ein. Die Hintergründe sind unklar, allerdings glauben Experten, dass es sich immer um dieselben Täter handelt. Zum Artikel

Christian Freuding wird neuer Generalinspekteur. Der in der Truppe geschätzte Generalleutnant übernimmt im Februar die Führung der Bundeswehr. Er löst damit Carsten Breuer ab, der bald den Vorsitz des Nato-Militärausschusses übernimmt. Zum Artikel

Bund übernimmt 50 Prozent am Panzerbauer KNDS. Nach dem geplatzten Börsengang haben sich die Bundesregierung und die Eigentümerfamilien von KNDS nun doch auf einen Kaufpreis geeinigt. Deutschland kommt günstiger weg als ursprünglich geplant. Zum Artikel

Affäre um Bayerische Versorgungskammer eskaliert. Fahnder durchsuchen am Morgen in München die Büros der Versorgungskammer. Dort sind sie auf der Suche nach Beweisen für mutmaßliche Schmiergeldzahlungen. Zum Artikel

Cristiano Ronaldo verkündet Rücktritt aus Portugals Nationalteam. Nach 234 Spielen und 146 Toren ist für den 41-Jährigen Schluss. In einem emotionalen Abschiedsvideo findet er rührende Worte über seine Zeit im Nationaltrikot und übt sich in Demut. Zum Artikel

Alles Wichtige zu den Midterms in den USA

Wie sich die Republikaner mit veränderten Wahlbezirken verzockt haben. Auf ihre Anhänger zugeschnittene Wahlbezirke sollten den Republikanern Stimmen sichern. Die Wähler haben das verhindert. Für die Demokraten hat das Gerrymandering dagegen funktioniert, zeigt die Datenanalyse. Zum Artikel

Von der Rückkehr des Anstands in die Politik. Die Midterms waren auch ein Sieg gegen den aggressiven christlichen Nationalismus der Maga-Bewegung. Gleich mehrere Pastoren kandidierten für die Demokraten – und überzeugten mit Botschaften von Nächstenliebe und Mitgefühl. Zum Artikel

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Newsblog zur Bundespolitik: Klingbeil lehnt Reiches Spritpreisdeckel als unwirksam ab

Prozess wegen sexueller Übergriffe: Britischer Komiker Russell Brand schuldig gesprochen