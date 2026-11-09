Was heute wichtig war
Merz stellt Aigner offiziell als Kandidatin fürs Bundespräsidentenamt vor. „Der Bundeskanzler hat es ja durchaus spannend gemacht – auch für mich“, sagt Ilse Aigner (CSU) in der CDU-Zentrale. In der Union ist man erleichtert, dass die Diskussion über die Steinmeier-Nachfolge vorbei ist. Aigner erhält auch von SPD und Grünen großen Zuspruch. Zum Artikel
- Newsblog zur Bundespolitik: Aigner will Kandidatin der „starken Mitte“ sein – kleiner Seitenhieb auf Merz
- MEINUNG Ilse Aigner: Sie kann Menschen erreichen, die für Merz und Klingbeil nicht mehr zu erreichen sind
- Reportage aus Aigners oberbayerischer Heimat: „Die ist einfach nicht hochnäsig und redet mit jedem“
- Essay: Die rhetorische Strahlkraft von Aigner spielt offenbar keine Rolle
Europa fordert Mitsprache bei Ukraine-Verhandlungen. Die G-7-Außenminister treffen sich in Paris, es geht um KI, die Lage im Nahen Osten und um Russlands Krieg gegen die Ukraine. Europa fordert dabei mehr Klarheit und vor allem: einen Platz am Verhandlungstisch in Abu Dhabi. Dort starten am Dienstag Friedensgespräche zwischen Moskau, den USA und der Ukraine.
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- Newsblog zum Krieg in der Ukraine: Erstes Manöver der Ukraine-Koalition beginnt in Polen – Bundeswehr beteiligt
Merz fehlt auf der Weltklimakonferenz. Für den Kanzler gebe es zu Hause wichtigere Termine, heißt es. Insgesamt ist bei der Konferenz in Antalya wenig Entschlossenheit zu sehen, die Erderwärmung aufzuhalten, außerdem mangelt es am Geld für Klimaanpassungen ärmerer Länder. Ein Hoffnungsschimmer ist aber, dass immer mehr Länder auf Frühwarnsysteme für Extremereignisse setzen. Zum Artikel
- MEINUNG Weltklimakonferenz: Der Kanzler vertut hier eine Chance
Der Mindestlohn in Frankreich wird erhöht – um 24 Euro. Mit der Erhöhung des Mindestlohns um 0,6 Prozent auf 1502 Euro netto im Monat will Premier Lecornu die Proteste im Land beruhigen. Die Gewerkschaften sind enttäuscht, sie hatten 100 oder gar 150 Euro mehr gefordert. Der nächste Streiktag ist bereits angekündigt. Zum Artikel
Weitere wichtige Themen des Tages
- Verdächtiger festgenommen: Vermisste 13-Jährige in Berlin tot aufgefunden
- Britischer Schauspieler und Comedian: Russell Brand muss wegen Sexualdelikten mehr als zehn Jahre in Haft
Alles zum SZ Wirtschaftsgipfel
JU-Chef Winkel pocht auf Umsetzung des Rentenpakets. Wenn die Neuordnung der Rente nicht gelinge, seien „die Reformbestrebungen der Bundesregierung gescheitert“, sagt der Unionsfraktionsvize beim SZ Wirtschaftsgipfel im Berliner Gasometer. Die Jugendproteste bezeichnet er als „richtig“. Zum Artikel
- 20 Jahre SZ Wirtschaftsgipfel: Mehr Innovation wagen: Der Gipfel findet erstmals im Gasometer statt
In Deutschland wird mehr gegründet. 2025 gab es eine Rekordzahl an Neugründungen, Unternehmen wachsen, aber leicht macht man es ihnen nicht gerade. Wie lässt sich das verbessern? Darüber diskutiert Start-up-Verband-Chefin Verena Pausder mit Deepl-Chef Jarek Kutylowski und anderen. Zum Artikel
- Newsblog vom SZ Wirtschaftsgipfel: Wagenknecht wettert erneut gegen die Brandmauer
- Interview mit Moritz Schularick: „Wir sind die Besten in den Technologien des letzten Jahrhunderts, aber nicht in den Technologien dieses Jahrhunderts“