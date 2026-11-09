Merz stellt Aigner offiziell als Kandidatin fürs Bundespräsidentenamt vor. „Der Bundeskanzler hat es ja durchaus spannend gemacht – auch für mich“, sagt Ilse Aigner ( CSU ) in der CDU-Zentrale. In der Union ist man erleichtert, dass die Diskussion über die Steinmeier-Nachfolge vorbei ist. Aigner erhält auch von SPD und Grünen großen Zuspruch. Zum Artikel

Europa fordert Mitsprache bei Ukraine-Verhandlungen. Die G-7-Außenminister treffen sich in Paris, es geht um KI, die Lage im Nahen Osten und um Russlands Krieg gegen die Ukraine. Europa fordert dabei mehr Klarheit und vor allem: einen Platz am Verhandlungstisch in Abu Dhabi. Dort starten am Dienstag Friedensgespräche zwischen Moskau, den USA und der Ukraine.

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Newsblog zum Krieg in der Ukraine: Erstes Manöver der Ukraine-Koalition beginnt in Polen – Bundeswehr beteiligt

Merz fehlt auf der Weltklimakonferenz. Für den Kanzler gebe es zu Hause wichtigere Termine, heißt es. Insgesamt ist bei der Konferenz in Antalya wenig Entschlossenheit zu sehen, die Erderwärmung aufzuhalten, außerdem mangelt es am Geld für Klimaanpassungen ärmerer Länder. Ein Hoffnungsschimmer ist aber, dass immer mehr Länder auf Frühwarnsysteme für Extremereignisse setzen. Zum Artikel

MEINUNG Weltklimakonferenz: Der Kanzler vertut hier eine Chance

Der Mindestlohn in Frankreich wird erhöht – um 24 Euro. Mit der Erhöhung des Mindestlohns um 0,6 Prozent auf 1502 Euro netto im Monat will Premier Lecornu die Proteste im Land beruhigen. Die Gewerkschaften sind enttäuscht, sie hatten 100 oder gar 150 Euro mehr gefordert. Der nächste Streiktag ist bereits angekündigt. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages

Alles zum SZ Wirtschaftsgipfel

JU-Chef Winkel pocht auf Umsetzung des Rentenpakets. Wenn die Neuordnung der Rente nicht gelinge, seien „die Reformbestrebungen der Bundesregierung gescheitert“, sagt der Unionsfraktionsvize beim SZ Wirtschaftsgipfel im Berliner Gasometer. Die Jugendproteste bezeichnet er als „richtig“. Zum Artikel

20 Jahre SZ Wirtschaftsgipfel: Mehr Innovation wagen: Der Gipfel findet erstmals im Gasometer statt

In Deutschland wird mehr gegründet. 2025 gab es eine Rekordzahl an Neugründungen, Unternehmen wachsen, aber leicht macht man es ihnen nicht gerade. Wie lässt sich das verbessern? Darüber diskutiert Start-up-Verband-Chefin Verena Pausder mit Deepl-Chef Jarek Kutylowski und anderen. Zum Artikel