Von Anna Ernst

Was wichtig ist

Biden: "Wir bleiben, bis wir sie alle rausgeholt haben." US-Präsident Biden kündigt an, dass seine Truppen so lange in Afghanistan bleiben, bis die Rückholung aller verbliebenen 15 000 US-Amerikaner abgeschlossen ist. Das Chaos Anfang der Woche auf dem Flughafen in Kabul sei "unvermeidbar" gewesen. Dort kontrollieren die Taliban weiter den Zugang. Die Bundeswehr hat bisher etwa 900 Menschen aus Kabul ausgeflogen. In der Nacht landete erneut eine Maschine im usbekischen Taschkent. Die Nachrichten im Liveblog

Warum der BND in Afghanistan falsch lag. Waffen, Kämpfer, militärische Daten: In kaum einem Land hatte der deutsche Auslandgeheimdienst so umfassende Möglichkeiten zur Aufklärung wie in Afghanistan. Und doch hat er das Wesentliche übersehen. Auch innerhalb des BND ist das Entsetzen über die eigene Fehlleistung groß. Man habe Entscheidendes falsch eingeschätzt. So sei es den Taliban offenbar gelungen, mit lokalen Machthabern frühzeitig Deals zu machen, die eine schnelle Machtübernahme ermöglichten. Zum Artikel (SZ Plus)

Drosten: Großteil braucht keine Auffrischungsimpfung im Herbst. Für die meisten Geimpften wird nach Überzeugung des Virologen Christian Drosten im Herbst keine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus nötig sein. "Die Schutzwirkung der Corona-Vakzinen ist viel besser als beispielsweise bei den Influenza-Impfstoffen", sagt er. Bei alten Menschen sowie bestimmten Risikopatienten hält Drosten eine Auffrischungsimpfung jedoch durchaus für sinnvoll. Der RKI meldet 8400 Neuinfektionen. Die Inzidenz steigt auf 44,2. Zum Artikel

BGH entscheidet über Revisionen im NSU-Prozess. Am Vormittag verkündet der Bundesgerichtshof einen mit Spannung erwarteten Beschluss: Wird das Urteil gegen Zschäpe und die drei anderen Angeklagten rechtskräftig? Oder kommt es in München zu einem neuen Prozess? Zum Artikel

Vor 30 Jahren begann der Sturz der Sowjetunion. Am 19. August 1991 putschten kommunistische Hardliner in Moskau gegen Präsident Gorbatschow. Sie scheiterten, aber für den Sowjetstaat war es der Anfang vom Ende. 15 Länder gingen daraus hervor. Sie haben sich weit auseinander bewegt. Wie sieht es dort heute aus? Eine Bilanz (SZ Plus).

Weitere wichtige Themen:

Bundestagswahl

Umgang mit Geflüchteten könnte Wahlkampfthema werden. Nichts hat vor der Wahl 2017 so polarisiert wie die Migrationspolitik. Deshalb schauen auch jetzt viele in Berlin nach Afghanistan und fürchten eine Wiederholung. Über den Umgang mit einer Frage, die nur die AfD neu befeuern möchte. Zum Artikel (SZ Plus)

Wie Wahlumfragen funktionieren. Umfragen zu Wahlen lagen in letzter Zeit häufig daneben. Das heißt aber nicht, dass sie schlechter geworden sind. Man sollte die Werte nur richtig interpretieren. Zum Video

16 Jahre Krisen und Kompromisse mit Merkel. Von Finanzcrash bis Corona-Krise: SZ-Journalist Nico Fried hat die Kanzlerin über ihre gesamte Amtszeit hinweg begleitet. Im Podcast spricht er über ihren Politikstil, welche Fehler sie gemacht hat und an welche ihrer Auslandsreisen er sich noch lange erinnern wird. Zum Podcast

SZ Wahlzentrale: 21 Fakten zur Bundestagswahl

Bester Dinge

Wuff statt Hatschi. Golden Retriever Pokaa kann Coronaviren erschnüffeln - und erspart Altenheimbewohnern in Frankreich jetzt unangenehme PCR-Tests. Zum Artikel