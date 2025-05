Berlins Kultursenator tritt zurück Joe Chialo. kritisiert weitere Einschnitte im Kulturhaushalt der Hauptstadt, eine Diskussion sei zuletzt durch öffentliche Kritik an seiner Person erschwert worden. Deswegen habe er den Regierenden Bürgermeister Kai Wegner um Entlassung gebeten. Zum Artikel (SZ Plus)

China will mit USA über Zollpolitik sprechen, erwartet aber Zugeständnisse. Das Weiße Haus bietet Gespräche über die Strafzölle an, Peking spielt den Ball jedoch zurück ins Feld der USA. Man erkenne die Bereitschaft der Trump-Regierung an, erwarte aber „konkrete Maßnahmen“. Eine schnelle Einigung scheint damit unwahrscheinlich, es könnten aber Verhandlungen im Hintergrund beginnen. Zum Artikel (SZ Plus)

Trump streicht Zuschüsse für Rundfunksender. Der Kampf der US-Regierung gegen die klassischen Medien geht weiter. In einer Mitteilung des Weißen Hauses heißt es, man werde „radikale, woke, als ‚Nachrichten‘ kaschierte Propaganda“ nicht mehr unterstützen. Davon betroffen sind die Sender National Public Radio und Public Broadcasting Service. Zum Liveblog

Rechtsextremer soll vor 55 Jahren Attentat auf jüdisches Zentrum in München begangen haben. Die neu aufgenommenen Ermittlungen richten sich offenbar gegen einen Mann aus dem kriminellen Milieu Münchens. Er ist inzwischen verstorben. Bei dem Anschlag im Februar 1970 wurden sieben Menschen getötet. Zum Artikel

Umweltministerium künftig wieder für Weltklimagipfel zuständig. Die Ampelkoalition hatte die internationale Klimadiplomatie ins Auswärtige Amt verlagert , nach gut drei Jahren wird dies rückgängig gemacht. Damit endet eine Besonderheit, die die Ampel eingeführt hatte. Zum Liveblog

Russland und die Ukraine überziehen sich mit nächtlichen Drohnenangriffen. Das Verteidigungsministerium in Moskau spricht von 121 Drohnen, die man abgefangen habe – drei Viertel von ihnen über der Krim. Die Ukraine meldet 150 russische Drohnenangriffe. In Saporischschja soll es 30 Verletzte gegeben haben. Zum Artikel (SZ Plus)

