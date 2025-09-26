AfD muss nach Räumungsklage aus ihrer Parteizentrale ausziehen. Mit ihrer Wahlparty nach der Bundestagswahl hat die AfD gegen den Mietvertrag verstoßen. Ein Gericht in Berlin entscheidet nun, dass die Partei ihre Bundesgeschäftsstelle in Berlin bis Ende Dezember 2026 räumen muss. Zum Artikel (SZ Plus)

Fünf Jahre Haft für Linksextremistin Hanna S. Das Oberlandesgericht München hat die mutmaßliche Linksextremistin Hanna S. unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung zu fünf Jahren Haft verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass sie an Attacken auf Rechtsradikale in Budapest beteiligt war. Die Geschädigten waren aus einer Gruppe heraus mit Schlagstöcken, einem Hammer und Pfefferspray drangsaliert worden. Zum Artikel (SZ Plus)

Merz will Verbrenner-Aus kippen. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will das für 2035 geplante Verbrenner-Aus trotz anhaltender Bedenken beim Koalitionspartner SPD kippen und sich in Brüssel für eine Aufhebung des Verbrenner-Verbots einsetzen. Zum Artikel (SZ Plus)

Netanjahu hält Rede bei der UN-Generalversammlung. Als der israelische Premier ans Redepult tritt, kommt es in der UN-Vollversammlung zu tumultartigen Szenen, Dutzende Delegierte verlassen den Saal. Seine dann folgende Rede ist hart und gleicht einer Kampfansage. Netanjahus Rede vor den UN in New York war über Lautsprecher auch im Gazastreifen zu hören. Zum Artikel (SZ Plus)

Lufthansa streicht Tausende Stellen in der Verwaltung. Die Fluggesellschaft leidet unter hohen Betriebskosten und ist weniger profitabel als ihre Konkurrenten. Konzernchef Carsten Spohr glaubt, die Trendwende zu schaffen, aber es droht Ärger mit den Gewerkschaften. Zum Artikel

Bundesrat bringt erneut Initiative für Organspende-Reform auf den Weg. Die Länderkammer fordert die sogenannte Widerspruchslösung. Auch will sie ein Ende des „begleiteten Trinkens“ für Jugendliche und ein Rauchverbot im Auto, wenn Kinder oder Schwangere mitfahren. Ein Überblick über die wichtigsten neuen Initiativen und Gesetze. Zum Artikel

Pharmabranche wegen Trumps Zollankündigung alarmiert. Zum 1. Oktober wollen die USA auf patentierte Arzneimittel Zölle von 100 Prozent erheben. In der Folge könnten auch die Medikamentenpreise in Deutschland steigen. Aus Brüssel kommen vorerst gelassene Reaktionen. Die EU-Kommission geht davon aus, dass Pharmaexporte aus Deutschland und anderen EU-Staaten von den angekündigten Zöllen ausgenommen werden. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen

Alles zum Krieg in der Ukraine

Russland bläht seine Erfolgsmeldungen von der Front auf. Zu diesem Schluss kommen die Analysten des US-amerikanischen Institute for the Study of War (ISW). So hat das russische Verteidigungsministerium behauptet, in der Ukraine seit Beginn des Jahres 4714 Quadratkilometer Land erobert zu haben. Tatsächlich sei diese Zahl um knapp 40 Prozent übertrieben. Zum Überblick in Karten (SZ Plus)

Moskauer Machtspiele. Russland reagiert nicht einmal mehr auf die jüngsten Mahnungen des US-Präsidenten, endlich zu einem Friedensdeal im Ukrainekrieg zu kommen. Der Kreml geht offenkundig davon aus, dass die Äußerungen Trumps kaum Konsequenzen nach sich ziehen. Zum Artikel (SZ Plus)

Russische Währungsreserven sollen für die Ukraine genutzt werden. Deutschland unterstützt einen riskanten Plan: Die EU-Kommission soll der Ukraine einen Kredit über 140 Milliarden Euro gewähren und dafür eingefrorene russische Währungsreserven nutzen. Zum Artikel (SZ Plus)

Zunehmende Luftraumverletzungen im Ostseeraum. Russland testet mehr als zuvor, wie weit es mit seinen Jets und Drohnen gehen kann und wie die Nato darauf reagiert. Zum Artikel (SZ Plus)