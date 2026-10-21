EXKLUSIV Analyse des AfD-Leaks: Interna und Skandale Die Süddeutsche Zeitung hat ein erstes Konvolut aus dem AfD-Leak analysiert. Die geleakten Mails reichen bis ins Gründungsjahr 2013 zurück und enthalten neben alltäglicher Parteiorganisation auch Nachrichten zu internen Skandalen und Extremismusvorfällen. Zum Artikel

Kreml erklärt sich zu Gesprächen mit USA und Ukraine bereit. Das habe Präsident Putin dem US-Gesandten Witkoff zugesagt, sagt Kreml-Berater Uschakow nach einem Treffen in St. Petersburg. Die neuen Verhandlungen könnten demnach im November beginnen. Putin gibt die Freilassung des US-Amerikaners Stephen Hubbard bekannt, der 2024 zu langer Haft verurteilt worden war. Zum Artikel

UN-Bericht: Erde steuert auf 2,8 Grad. Erwärmung zu Die Vereinten Nationen warnen, dass selbst das 2-Grad-Klimaziel des Pariser Abkommens außer Reichweite gerät. Etwa die Hälfte der verschlechterten Prognose geht auf die Abkehr der USA von den Klimazielen zurück. Lichtblick sind erneuerbare Energien: Sie werden weltweit siebenmal schneller ausgebaut als 2015 erwartet. Zum Artikel

Unruhen in Frankreich: Viele Täter sind „ganz gewöhnliche Menschen“. Nach den Ausschreitungen vom 17. Oktober wurden rund 2500 Personen festgenommen – laut Behörden sind Migranten unter den Tätern nicht in der Mehrheit. Der Schaden übersteigt vorläufigen Schätzungen zufolge mehrere hundert Millionen Euro; die Regierung bietet betroffenen Händlern zinslose Notkredite an. Zum Artikel

Cybersicherheits-Notfall: Gravierende Sicherheitslücke bedroht weltweit Webseiten: Betroffen ist die weitverbreitete Programmiersprache PHP, auf der ein großer Teil des Internets basiert – von einfachen Blogs über große Nachrichtenportale bis zu komplexen Onlineshops und Content-Management-Systemen wie Wordpress. Zum Artikel

Die Schufa muss erklären, wie sie zu ihrem Bonitäts-Score kommt. Ein neues Gesetz erleichtert es für die Betroffenen, bei der Schufa eine Auskunft auch rechtlich durchzusetzen. Nach dem Urteil des Bundesgerichtshofs können Betroffene Informationen verlangen, wenn naheliegt, dass ein verweigerter Kredit seine Ursache im Schufa-Score hat. Zum Artikel

Alice Schwarzer stellt Emma ein. Nach 50 Jahren und 398 Ausgaben endet die große Ära von Deutschlands erstem, lange einzigen und definitiv wichtigsten feministischen Magazin. Emma blieb immer unabhängig. Nachruf auf eine Zeitschrift, die die deutsche Medienlandschaft nachhaltig verändert hat. Zum Artikel

Was heute sonst noch wichtig war