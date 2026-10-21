Was heute wichtig war
EXKLUSIV Analyse des AfD-Leaks: Interna und Skandale Die Süddeutsche Zeitung hat ein erstes Konvolut aus dem AfD-Leak analysiert. Die geleakten Mails reichen bis ins Gründungsjahr 2013 zurück und enthalten neben alltäglicher Parteiorganisation auch Nachrichten zu internen Skandalen und Extremismusvorfällen. Zum Artikel
- Fragen & Antworten: Was man über das AfD-Leak jetzt wissen sollte
Kreml erklärt sich zu Gesprächen mit USA und Ukraine bereit. Das habe Präsident Putin dem US-Gesandten Witkoff zugesagt, sagt Kreml-Berater Uschakow nach einem Treffen in St. Petersburg. Die neuen Verhandlungen könnten demnach im November beginnen. Putin gibt die Freilassung des US-Amerikaners Stephen Hubbard bekannt, der 2024 zu langer Haft verurteilt worden war. Zum Artikel
- MEINUNG Putin ist zu vielem bereit – aber keinesfalls zu Zugeständnissen
- Bedrohung durch Moskau: Merz wirft Russland Zersetzung Europas vor
UN-Bericht: Erde steuert auf 2,8 Grad. Erwärmung zu Die Vereinten Nationen warnen, dass selbst das 2-Grad-Klimaziel des Pariser Abkommens außer Reichweite gerät. Etwa die Hälfte der verschlechterten Prognose geht auf die Abkehr der USA von den Klimazielen zurück. Lichtblick sind erneuerbare Energien: Sie werden weltweit siebenmal schneller ausgebaut als 2015 erwartet. Zum Artikel
- Aktuelles Lexikon: Was hat es mit dem 1,5-Grad-Ziel auf sich?
Unruhen in Frankreich: Viele Täter sind „ganz gewöhnliche Menschen“. Nach den Ausschreitungen vom 17. Oktober wurden rund 2500 Personen festgenommen – laut Behörden sind Migranten unter den Tätern nicht in der Mehrheit. Der Schaden übersteigt vorläufigen Schätzungen zufolge mehrere hundert Millionen Euro; die Regierung bietet betroffenen Händlern zinslose Notkredite an. Zum Artikel
- Soziale Medien: Wie russische Bots die Wut der Franzosen befeuert haben
- Frankreich: Gelbwesten kündigen neue Proteste für Samstag an
Cybersicherheits-Notfall: Gravierende Sicherheitslücke bedroht weltweit Webseiten: Betroffen ist die weitverbreitete Programmiersprache PHP, auf der ein großer Teil des Internets basiert – von einfachen Blogs über große Nachrichtenportale bis zu komplexen Onlineshops und Content-Management-Systemen wie Wordpress. Zum Artikel
Die Schufa muss erklären, wie sie zu ihrem Bonitäts-Score kommt. Ein neues Gesetz erleichtert es für die Betroffenen, bei der Schufa eine Auskunft auch rechtlich durchzusetzen. Nach dem Urteil des Bundesgerichtshofs können Betroffene Informationen verlangen, wenn naheliegt, dass ein verweigerter Kredit seine Ursache im Schufa-Score hat. Zum Artikel
Alice Schwarzer stellt Emma ein. Nach 50 Jahren und 398 Ausgaben endet die große Ära von Deutschlands erstem, lange einzigen und definitiv wichtigsten feministischen Magazin. Emma blieb immer unabhängig. Nachruf auf eine Zeitschrift, die die deutsche Medienlandschaft nachhaltig verändert hat. Zum Artikel
Was heute sonst noch wichtig war
- Gewalt gegen Abgeordnete: Australische Politikerin verliert nach Attacke beide Beine
- Verbraucherschutz: EU ermittelt gegen Booking.com wegen Betrugsfällen
- US-Newsblog: Trump will Presseraum des Weißen Hauses zum Pool umbauen