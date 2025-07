Berliner Justizsenatorin Badenberg„Für ein Verbot der Gesamtpartei reicht das nicht aus“ (SZ Plus)

Die Epstein-Affäre erschüttert Trumps Maga-Bewegung. Der Skandal um den berüchtigten Sexualstraftäter holt den US-Präsidenten in seiner zweiten Amtszeit ein. Um den Fall ranken sich bis heute Verschwörungsmythen. Das Wall Street Journal veröffentlicht nun ein Glückwunschschreiben von Trump an Epstein, das Fragen aufwirft. Dass Trump nicht alle Akten zu Epstein freigeben will, sorgt für heftige Kritik unter seinen eigenen Anhängern. Zum Artikel (SZ Plus)

UN-Organisation wirft Israel Beschuss von Hilfesuchenden vor. Immer wieder kommen im Gazastreifen Menschen bei der Verteilung humanitärer Hilfe ums Leben. Das Welternährungsprogramm erhebt schwere Vorwürfe gegen Israel. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Störversuche bei Sommer-Interview mit Weidel: ARD kündigt Konsequenzen an Die Parteichefin ist beim Interview im Berliner Regierungsviertel oft nur schwer zu verstehen, weil Aktivisten mit lauter Musik, Trillerpfeifen und Hupen vom gegenüberliegenden Spreeufer Musik machen. Weidel ist darüber empört, die ARD bedauert den Vorfall und will sich künftig auf so etwas vorbereiten. Zum Liveblog zur Bundespolitik

Ecuador liefert Bandenchef „Fito“ an die USA aus Erstmals liefert Ecuador einen eigenen Staatsbürger an die USA aus: Der Bandenchef José Adolfo Macías Villamar ist an die US-Behörden überstellt worden. Ihm werden Drogen- und Waffenschmuggel in großem Stil vorgeworfen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen