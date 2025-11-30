Massive Proteste rund um Gründung der neuen AfD-Jugendorganisation - Vorwürfe gegen Polizei. Rund 25 000 Demonstrierende kommen nach Gießen, um die Gründung der neuen AfD-Jugendorganisation zu verhindern. Sie blockieren Brücken und Autobahnzufahrten. Die Polizei setzt nach eigenen Angaben Wasserwerfer, Schlagstöcke und Pfefferspray ein. Unverhältnismäßige Gewalt, sagen die Aktivisten. Zum Artikel

Neue AfD-Jugendorganisation: Drinnen Imagepflege, draußen Wasserwerfer. Mit mehr als zwei Stunden Verspätung wegen der Proteste gründet die AfD ihre neue Jugendorganisation. Jean-Pascal Hohm wird mit 90,4 Prozent zum Vorsitzenden gewählt, obwohl der Verfassungsschutz Brandenburg ihn als rechtsextrem einstuft. Zum Artikel

Was heute wichtig war

Parteitag in Hannover: Die Grünen wollen sozial gerechtere Politik machen. Parteichef Banaszak will wieder eine mutigere, klarere, sozial gerechtere Grünen-Politik. Privatjet-Steuer, kostenloser Solarstrom für alle, Strafabgaben für Konzerne: Die Grünen werfen ihre alte Klimapolitik über den Haufen und wollen künftig „Ökologie für alle“ machen. Zum Artikel

Trump droht Venezuela mit Kriegsszenario. Der US-Präsident kündigt die Sperrung des Luftraums über dem Ölstaat an, zu der er allerdings gar nicht befugt wäre. Trump hatte zuletzt ein militärisches Großaufgebot in die Region beordert, etwa 12 000 Soldaten sowie zahlreiche Kriegsschiffe. Sein Amtskollege Maduro fordert offenbar Amnestie. Zum Artikel

Netanjahu bittet Israels Präsidenten um Begnadigung. US-Präsident Trump hatte empfohlen, die Korruptionsvorwürfe gegen Israels Premier fallen zu lassen. Nun schreitet Netanjahu selbst zur Tat: Das Büro des Präsidenten Isaac Herzog teilte mit, dieser habe ein formelles Gnadengesuch von Netanjahu erhalten. Das Gesuch werde an eine zuständige Abteilung des Justizministeriums weitergeleitet. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Neue Studie: Wahrscheinlich mehr als 100 000 Kriegstote in Gaza

Weitere wichtige Themen