AfD von Hackern angegriffen. Hacker haben sich offenbar Zugang zu Mail-Postfächern der AfD verschafft. Hunderttausende interne Nachrichten könnten abgeflossen sein. Ein Parteisprecher bestätigt den Angriff. Zum Artikel

Selenskij zu Krisentreffen in Oslo. Der ukrainische Präsident trifft US-Unterhändler in Norwegen, während Russland sein Land mit tödlichen Angriffen überzieht. Doch die Geschäfte mit Putin interessieren US-Präsident Trump offenbar mehr. Zum Artikel

Ausgangssperren in Frankreich verhängt – neue Proteste angekündigt. Am kommenden Wochenende sind neue Kundgebungen der Gelbwesten-Bewegung geplant. Die französische Regierung will Soldaten einsetzen, um die Polizei zu unterstützen. Zum Artikel

Proteste legen Pasta-Produktion in Italien lahm. Steigende Preise treiben Zehntausende auf die Straße, Lkw-Fahrer blockieren Autobahnen. Ministerpräsidentin Meloni reagiert mit einer Aussetzung der Kfz-Steuer ab 2027. Zum Artikel

Alberta stimmt für Verbleib in Kanada. Das Ergebnis gilt als wichtiger Erfolg für Premierminister Carney. Grund für das unverbindliche Referendum waren vor allem wirtschaftliche Fragen. Zum Artikel

Berliner Wirtschaftssenatorin Giffey kritisiert Pläne für Ausländer-Wahlrecht. Linkspartei, Grüne und SPD hatten diese Änderung in ihrem Sondierungspapier vereinbart, das die Basis für die geplanten Koalitionsverhandlungen bildet. Zum Liveblog

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