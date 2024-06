AfD trifft sich zum Bundesparteitag in Essen. Der Erfolg bei der Europawahl und das beständige Umfragehoch vor den Landtagswahlen im Osten: Eigentlich müssten die Rechten bei ihrem Bundesparteitag an diesem Wochenende in Hochstimmung sein. Stattdessen rumort es mal wieder heftig. Themen mit Streitpotenzial sind die Fragen, ob die Partei weiter eine Doppelspitze haben will, welche Rolle EU-Spitzenkandidat Krah künftig spielt und wie sich die AfD zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine positioniert. Zum Artikel (SZ Plus)

Polizei setzt Pfefferspray gegen Demonstranten ein. Bereits vor Beginn der Bundesparteitags der AfD in Essen hat es einen ersten Zusammenstoß von Demonstranten mit der Polizei gegeben. Die Polizei setzte Pfefferspray und Schlagstöcke gegen die Demonstranten ein. Rund um den Parteitag sind mehrere Kundgebungen, Demonstrationen und Versammlungen geplant. Die Behörden rechnen mit bis zu 100 000 Protestierenden. Zum Artikel

Geschichte: Vor neun Jahren begann die AfD auf einem Parteitag in Essen ihren Weg nach rechts außen

Verfassungsfeinde: Wie hält die AfD es mit der Abgrenzung gegenüber Extremisten? (SZ Plus)

Meinung: Elf Jahre AfD – Diese Partei ist in mehrfacher Hinsicht unreif (SZ Plus)

Alle Angeklagten in Prozess um Panama Papers freigesprochen. Zur Begründung gab die zuständige Richterin an, die Beweise seien nicht ausreichend gewesen. Allen 27 Angeklagten war Geldwäsche durch die Gründung von 215 000 Briefkastenfirmen in Steueroasen vorgeworfen worden, in denen Politiker, Prominente und Sportler ihr Vermögen verschleiert haben sollen. Der Panama-Papers-Skandal gilt als einer der größten der Geschichte. Zum Artikel (SZ Plus)

Konflikt mit Hisbollah: Iran warnt Israel vor „vernichtendem Krieg“. Während die USA im Konflikt zwischen Israel und der proiranischen Hisbollah-Miliz in Libanon Wege zur Vermeidung eines Krieges ausloten, spricht Iran neue Drohungen gegenüber Israel aus: Sollte Israel eine umfassende militärische Aggression gegen Libanon beginnen, „wird es zu einem vernichtenden Krieg kommen“. Der gegenseitige Beschuss geht in der Nacht derweil weiter. Zum Liveblog

Demokraten diskutieren über eine Ablöse von Biden als Präsidentschaftskandidat. Bei einem Auftritt am Tag nach dem TV-Duell mit Trump legt US-Präsident Biden in North Carolina einen bedeutend besseren Auftritt hin und gibt sich kämpferisch. Doch bei den Demokraten wird bereits offen debattiert, ob der 81-Jährige nicht auf die Kandidatur verzichten sollte. Und darüber, wer ihm die unangenehme Nachricht überbringen muss. Zum Artikel (SZ Plus)

US-Demokraten: Der Partei bliebe schon die Zeit, ihren Kandidaten auszutauschen – theoretisch (SZ Plus)

Frankreich wählt ein neues Parlament. Mit der Auflösung der Nationalversammlung und der Neuwahl an diesem Sonntag hofft Präsident Macron, das rechtsextreme Rassemblement National auf seinem Vormarsch zu stoppen. Die Partei von Le Pen ist fast schon im Mainstream angekommen. Sollte sie bald Frankreich regieren, dann wären die Rechte der Frauen in Gefahr, die von Migranten, der Doppelbürger, der Minderheiten. Auch die Unterstützung für die Ukraine wäre nicht mehr sicher, die Treue zur Europäischen Union, zur Nato. Zum Artikel (SZ Plus)

Überblick: Wer zur Wahl steht und wie die Chancen verteilt sind (SZ Plus)

Kulturfernsehen: Warum die Wahl in Frankreich für Arte so entscheidend ist (SZ Plus)

111. Tour de France beginnt in Italien. An diesem Samstag eröffnen die Radrennsportler ihre dreiwöchige Rundfahrt. Auf den ersten beiden Etappen von Florenz nach Rimini und von Cesenatico nach Bologna könnte es wegen mehrerer Steilabschnitte bereits interessant für die Fahrer im Rennen ums Gesamtklassement werden. Erstmals startet auch der Getränkekonzern Red Bull mit einer Equipe. Zum Artikel (SZ Plus)

Etappenplan: Tour de France 2024: Termine, Strecken und Sieger

Weitere wichtige Themen:

USA: Supreme Court macht Verurteilungen wegen Kapitol-Sturm schwieriger

"Reichsbürger"-Prozess: Prinz Reuß distanziert sich von Vorwürfen (SZ Plus)

Boateng-Prozess: Warum jetzt auch der Fall Kasia Lenhardt eine Rolle spielt

Alles Wichtige zur Fußball-EM

Deutschlands Offensive bei der Fußball-EM: Quartett mit zehn Füßen. Die deutsche Elf hat den Ballermann-Trend bei der EM begründet und sich dann selbst vom direkten Weg abgebracht. Entscheidend wird sein, ob Bundestrainer Nagelsmann die Effizienz seiner Offensivkünstler wieder schärfen kann – vielleicht mit Niclas Füllkrug in der Startelf. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG DFB-Elf im Achtelfinale: Endspiel um das deutsche Selbstverständnis. Das Achtelfinale gegen Dänemark hat besondere Bedeutung – und ist auch für den jungen Bundestrainer das Nadelöhr der EM: Nur bei einem Sieg wird man Julian Nagelsmanns Engagement als Erfolg bewerten. Zum Artikel (SZ Plus)

Alexander Zorniger im Interview: "Die Dänen gehen besser mit ihrem Leben um". Alexander Zorniger hat als Trainer in Dänemark gearbeitet. Er spricht über die Vorzüge des positiven dänischen Lebensstils, gut ausgebildete Fußballer – und erklärt, weshalb die deutsche Elf das EM-Achtelfinale gegen den Nachbarn trotzdem gewinnen müsste. Zum Interview (SZ Plus)

Besuch im Quartier der Dänen: Das Runde muss ins Speckige (SZ Plus)