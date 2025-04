Streit um Brandmauer gegen die AfD belastet die künftige Koalition. Wenn es nach dem Christdemokraten Spahn geht, soll die AfD im deutschen Parlament wie eine normale Oppositionsfraktion behandelt werden. Sein Vorstoß trifft auf Widerspruch aus der SPD und belastet die künftige Koalition. Zum Artikel (SZ Plus)

Kontroverse wegen Besuch von Moskaus Botschafter bei Weltkriegsgedenken. Russlands Botschafter nimmt an einer Veranstaltung teil, die an die Opfer der Schlacht um die Seelower Höhen vor 80 Jahren erinnert. Eine Empfehlung des Auswärtigen Amts, ihn davon auszuschließen, stößt nun auf heftige Kritik. Zum Artikel Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Aschauer Mordfall Hanna Wörndl: BGH hebt Urteil gegen Beschuldigten Sebastian T. auf. Im März 2024 hatte das Landgericht Traunstein den damals 22-Jährigen wegen Mordes zu neun Jahren Haft verurteilt. Er soll die Medizinstudentin auf ihrem Heimweg durch Aschau attackiert, bewusstlos geschlagen und dann in einen Bach geworfen haben. Nun hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass neu verhandelt werden muss. Zum Artikel

Israel: Ex-Soldaten und Reservisten stellen sich gegen Angriffe auf Gaza. In Israel unterschreiben Hunderte Reservesoldaten und ehemalige Militärs Protestbriefe gegen den Krieg. Von der Hamas verlangen sie die sofortige Freilassung der Geiseln – und von der eigenen Regierung, die Attacken einzustellen. Zum Artikel

Liveblog zum Krieg in Nahost: Verteidigungsminister Katz: Israels Armee wird in Gebieten in Gaza bleiben

WTO rechnet mit Export-Einbrüchen für USA und Kanada Die Welthandelsorganisation geht in einer Analyse davon aus, dass die USA wohl selbst am meisten unter den Zöllen leiden, die Trump verhängt hat. Auch Kanada muss demnach mit schweren Einbußen rechnen. Für Europa sollen die Folgen weniger dramatisch sein: Die WTO geht sogar von Wachstum für das laufende Jahr aus. Zum Liveblog

Weitere wichtige Themen