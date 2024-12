Gesichert rechtsextrem – aber erst nach der Bundestagswahl. Der Verfassungsschutz will die Brandenburger AfD als „gesichert rechtsextrem“ einstufen. Das zeigen Recherchen von SZ, NDR und WDR. Doch die Behörde hat die Bekanntgabe verschoben, als Anfang November die Ampelkoalition zerbrach. Es soll wohl vermieden werden, eine solche Entscheidung nur wenige Monate vor der Bundestagswahl bekannt zu machen. Man fürchtet offenbar, dass Gerichte befinden könnten, dies wäre ein unzulässiger Eingriff in den Wahlkampf. Zum Artikel (SZ Plus)

Russland kündigt Rache für Attentat auf hohen Offizier an. Russische Ermittler verdächtigen den ukrainischen Geheimdienst, Generalleutnant Igor Kirillow getötet zu haben. Die Ukrainer haben ihm den Einsatz von Chemiewaffen vorgeworfen. Das Opfer war für die ABC-Abwehr Russlands zuständig. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Showdown bei Tesla in Brandenburg. Im Werk Grünheide fühlen sich laut einer Umfrage 80 Prozent der Mitarbeiter überlastet. Nun eskaliert der Streit über die Arbeitsbedingungen: Die IG Metall will per Gericht die Chefin des Betriebsrats absetzen, weil sie gegen Gesetze verstoße. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Deutschland darf Panzerteile an Israel liefern. Ein Eilantrag von Menschenrechtsanwälten vor dem Verwaltungsgericht Frankfurt ist gescheitert. So darf die Augsburger Firma Renk nun schweres Gerät für Israels Kriegsführung in Gaza liefern. Zum Artikel

2024 ist das heißeste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Seit 143 Jahren werden die Temperaturen erfasst. Noch nie war es so heiß wie in diesem Jahr, gibt der Deutsche Wetterdienst bekannt. Zum Artikel

Mögliches Verbot: Tiktok hofft auf Aufschub durch das Oberste US-Gericht. Der Plattform droht wegen eines Gesetzes das baldige Aus in den USA. Nun hofft das Unternehmen offenbar, die Angelegenheit lange genug hinauszögern zu können. Die EU eröffnet unterdessen ein Verfahren gegen Tiktok wegen des Verdachts der Manipulation bei der rumänischen Präsidentenwahl. Zum Artikel

Alles zum Bundestagswahlkampf

Das Duell der Beleidigungen. Tünkram, Fremdschämen, Hasenfüßigkeit: Bei Scholz und Merz wird das Politische schnell sehr persönlich. Das hat Gründe und Methode, vor allem beim Kanzler: Für ihn ist Merz’ Empfindlichkeit ein nützlicher Schwachpunkt des CDU-Chefs. Zum Artikel (SZ Plus)

Union-Wahlprogramm: Sparen bei Bürgergeld und Migration, Entlastungen für die „arbeitende Mitte“. Zuletzt waren sich Merz und Söder nicht immer einig. Doch jetzt präsentieren sie sich bei der Vorstellung des Wahlprogramms wieder gemeinsam als Sachverständige für Wirtschaftswunder und die harte Linie in der Migrationspolitik. Zum Artikel

SPD-Wahlprogramm: Entlastungen für die Bürger, Sicherung der Renten und Stärkung der Bundeswehr. Die Sozialdemokraten setzen auf das Parteiprogramm und weniger auf Olaf Scholz. Den bekümmert das zumindest nach außen hin nicht. Zum Artikel

Grünen-Wahlprogramm: Milliarden für Brücken, Bildung, Sicherheit und Wachstum dank „Deutschlandfonds“. Am Ende dürfte dieser Plan aber nur aufgehen, wenn das Land deutlich höhere Schulden aufnimmt. Klima- und Umweltschutz haben die Grünen indes von der Pole-Position in den Mittelteil des Wahlprogramms verlagert. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen