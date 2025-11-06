Zum Hauptinhalt springen

SZ am AbendNachrichten vom 6. November 2025

Die Friedrich-Wilhelm-Hütte in Mülheim an der Ruhr. Hier werden Panzerteile gegossen.
Die Friedrich-Wilhelm-Hütte in Mülheim an der Ruhr. Hier werden Panzerteile gegossen. (Foto: Friedrich Bungert)

Was heute wichtig war.

Von Juri Auel

Was heute wichtig war

Merz will Stahlbranche unterstützen. Bundesregierung, Unternehmen und Gewerkschaften wollen die „dramatische Lage“ der Stahlindustrie gemeinsam meistern. Konkrete Hilfszusagen konnte der Kanzler der Branche allerdings nur wenige machen. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Gewerkschaftschef greift Verkehrsminister Patrick Schnieder frontal an Gewerkschaftschef Martin Burkert greift Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder an. Der hatte kurzfristig 100 Millionen Euro Förderung für die Bahn gestrichen. Nun legt der Rechnungshof nach. Zum Artikel (SZ Plus)

Studie: Die Deutschen gewöhnen sich an den Rechtsextremismus. Nationalismus, Antisemitismus und die Verachtung für bestimmte Mitmenschen bleiben in Deutschland verbreitet und nehmen teilweise zu. Doch die Studie „Die angespannte Mitte“ zeigt auch: Das Erstarken rechtsextremer Kräfte besorgt sehr viele. Zum Artikel (SZ Plus)

  • MEINUNG: Es gibt eine gute Nachricht in der schlechten

Lage in Pokrowsk: „Wir kämpfen noch um 20 Prozent, aber wir verlieren auch hier.“ Russische Soldaten haben die ukrainische Stadt Pokrowsk beinahe vollständig eingekesselt. Die Lage ist wahrscheinlich deutlich dramatischer, als die Ukraine zugibt. Zum Artikel (SZ Plus)

München: Neue Messungen sollen Rätsel um verschwundene Eisbachwelle lösen. Nun sollen Fachleute aus Hamburg nach einer Lösung suchen, um die verschwundene Attraktion in München zu reaktivieren. Die Welle will nach Arbeiten am Flussbett einfach nicht mehr auftauchen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages

© SZ/jael - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Alle Nachrichten im Überblick
:SZ am Morgen & Abend Newsletter

Alles, was Sie heute wissen müssen: Die wichtigsten Nachrichten des Tages, zusammengefasst und eingeordnet von der SZ-Redaktion. Hier kostenlos anmelden.

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite