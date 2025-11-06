Merz will Stahlbranche unterstützen. Bundesregierung, Unternehmen und Gewerkschaften wollen die „dramatische Lage“ der Stahlindustrie gemeinsam meistern. Konkrete Hilfszusagen konnte der Kanzler der Branche allerdings nur wenige machen. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Gewerkschaftschef greift Verkehrsminister Patrick Schnieder frontal an Gewerkschaftschef Martin Burkert greift Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder an. Der hatte kurzfristig 100 Millionen Euro Förderung für die Bahn gestrichen. Nun legt der Rechnungshof nach. Zum Artikel (SZ Plus)

Studie: Die Deutschen gewöhnen sich an den Rechtsextremismus. Nationalismus, Antisemitismus und die Verachtung für bestimmte Mitmenschen bleiben in Deutschland verbreitet und nehmen teilweise zu. Doch die Studie „Die angespannte Mitte“ zeigt auch: Das Erstarken rechtsextremer Kräfte besorgt sehr viele. Zum Artikel (SZ Plus)

Lage in Pokrowsk: „Wir kämpfen noch um 20 Prozent, aber wir verlieren auch hier.“ Russische Soldaten haben die ukrainische Stadt Pokrowsk beinahe vollständig eingekesselt. Die Lage ist wahrscheinlich deutlich dramatischer, als die Ukraine zugibt. Zum Artikel (SZ Plus)

München: Neue Messungen sollen Rätsel um verschwundene Eisbachwelle lösen. Nun sollen Fachleute aus Hamburg nach einer Lösung suchen, um die verschwundene Attraktion in München zu reaktivieren. Die Welle will nach Arbeiten am Flussbett einfach nicht mehr auftauchen. Zum Artikel

