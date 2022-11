Von Leopold Zaak

Was heute wichtig ist

EXKLUSIV Grüner Verkehrsminister warnt vor Aus des 49-Euro-Tickets. Winfried Hermann aus Baden-Württemberg spricht sich vor dem Bund-Länder-Gipfel dafür aus, den Nachfolger für das 9-Euro-Ticket aus dem Sommer tatsächlich umzusetzen. Dafür erwartet er aber Bewegung bei der Finanzierung. Sollte der Bund nicht wie gefordert mehr Geld geben, werde das Projekt scheitern. Zum Interview (SZ Plus)

Bundesregierung will Strompreis gesetzlich begrenzen. Ähnlich wie beim Gaspreis stellt sich die Ampel eine Bremse für die hohen Strompreise vor. Sie soll bereits zum 1. Januar kommen und für 80 Prozent des bisherigen Verbrauchs zu 40 Cent je Kilowattstunde gelten. Am heutigen Mittwoch will das Kabinett die Strompreisbremse und die Gaspreisbremse auf den Weg bringen. Zum Artikel

Netanjahus Likud wird bei Wahl in Israel stärkste Partei. Ersten Ergebnissen zufolge kann sich der vor einem Jahr abgelöste Premier Hoffnungen auf eine Rückkehr an die Macht machen. Sein Lager kommt auf eine knappe Mehrheit im Parlament, die sich bis zum offiziellen Ergebnis noch ändern kann. Den Erfolg hat er vor allem der Stärke seiner extremen und ultraorthodoxen Verbündeten zu verdanken. Zum Artikel (SZ Plus)

Frederiksen kündigt Regierungsrücktritt an. Obwohl Dänemarks Ministerpräsidentin und ihre Sozialdemokratische Partei bei der Wahl gewinnen und die Mehrheit gerade so für ein linkes Bündnis reicht, will sie den Rücktritt ihrer Regierung einreichen. Dabei handelt es sich um ein taktisches Manöver. Sie will damit voraussichtlich den Weg für eine neue, blockübergreifende Regierung bereiten. Zum Artikel

Kiew bereitet sich auf Energieausfälle vor. Wegen der russischen Angriffe auf die ukrainische Energieinfrastruktur zieht die Stadt verschiedene Szenarien zur Versorgung der Bevölkerung in Betracht. Man bereite Orte mit Generatoren zum Heizen und lebensnotwendigen Dingen wie Wasser vor. Die USA befürchten weitere Waffenlieferungen aus Iran an Russland. Zum Liveblog

Bolsonaro weigert sich, seine Niederlage einzuräumen. In einem kurzen Statement erwähnt der amtierende Präsident den Wahlsieger Lula mit keinem Wort, betont aber, sich an die Verfassung halten zu wollen. Sein Kabinettschef kündigt an, die Amtsübergabe werde eingeleitet. Zum Artikel (SZ Plus)

Eintracht Frankfurt zieht ins Champions-League-Achtelfinale ein. Bei Sporting Lissabon dreht die Mannschaft einen 0:1-Rückstand. In einer verrückten Tabellenkonstellation springt die Eintracht während des Spiels vom letzten zwischenzeitlich auf den ersten Platz und beendet die Vorrunde schließlich als Gruppenzweiter. Zum Artikel

