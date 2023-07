Von Laurenz Gehrke

Krieg in der Ukraine

Vor dem Nato-Gipfel ruhen alle Augen auf Erdoğan. Wenn sich in dieser Woche die Vertreter der 31 Nato-Mitgliedstaaten treffen, bestimmt der türkische Präsident die Agenda: Wie steht er wirklich zur Ukraine und zu Russland - und was verlangt er für die Mitgliedschaft Schwedens? Erdoğan ist als beinharter Verhandler berüchtigt und dürfte für ein Ja zu einer baldigen Aufnahme bis zum Schluss taktieren. Zum Artikel

MEINUNG Der Zustand des russischen Militärs ist desolat (SZ Plus)

Polen und Balten drängen auf Beitritt der Ukraine. Politiker in Mittel- und Osteuropa fordern eine schnelle Aufnahme der Ukraine in das Militärbündnis. Nach ihrem Wunsch sollen auf dem Nato-Gipfel in Vilnius noch in dieser Woche eine Einladung ausgesprochen und konkrete Schritte für die Eingliederung auf den Weg gebracht werden. Zum Artikel

Alles Wichtige zum Krieg in der Ukraine

Was heute wichtig ist

Abholzung des Amazonas-Regenwaldes geht zurück. Seit Lula brasilianischer Präsident ist, nimmt die Abholzung ab - um rund ein Drittel im Vergleich zum Vorjahr. Betrachtet man nur den Monat Juni, sind es sogar 41 Prozent. Die Zahlen machen Hoffnung im Kampf gegen die Klimakatastrophe, die Rodungs- und Brandsaison in Brasilien steht allerdings noch bevor. Zum Artikel (SZ Plus)

Reisebudget des Bundestags zur Sommerpause schon fast aufgebraucht. Die Abgeordneten müssen in den kommenden Monaten bei Dienstreisen wohl auf Geld vom Bundestag verzichten. Laut der Bundestagsverwaltung sind für das Haushaltsjahr mehr als 4 Millionen Euro für Reisen vorgesehen, das meiste davon ist bereits verbucht. Es ist nicht klar, woher die gestiegene Reiselust der Parlamentarier kommt. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Ex-Grenke-Aufsichtsratschef kritisiert Finanzaufsicht Bafin. Der frühere Aufsichtsratschef des Leasingunternehmens wirft der deutschen Finanzaufsicht schwere Versäumnisse in der Shortseller-Attacke gegen das Unternehmen vor. 2020 wurde das Unternehmen vom Shortseller Perring attackiert. Bei solchen Angriffen wetten Spekulanten auf fallende Aktienkurse, veröffentlichen oft lange Berichte über Fehler bei Unternehmen und kassieren, wenn der Kurs tatsächlich fällt. Zum Interview (SZ Plus)

EXKLUSIV Verhältnis zwischen Grünen und der Umweltbewegung in der Krise. Der Klimaschutz werde in der Ampel immer weiter abgeschwächt, lautet der Vorwurf. Die parteiinterne Bundesarbeitsgemeinschaft Ökologie fordert, die Grünen müssten weiter als Umweltpartei erkennbar bleiben, Lebensgrundlagen dürften "keine Verhandlungsmasse im Koalitionspoker sein". Die Grünen verweisen darauf, dass man Mehrheiten für den Klimaschutz brauche. Es wird deutlich, dass das sonst gute Verhältnis zwischen Partei und Umweltbewegung tiefe Risse bekommen hat. Zum Artikel (SZ Plus)

SPD-Chef Klingbeil will bei Ehegattensplitting statt Elterngeld sparen. "Verteilungsfragen klärt man über die Steuerpolitik, nicht über das Elterngeld", begründet der SPD-Vorsitzende seine Forderung. Den Staat kostet die Einsparung für Verheiratete etwa 20 Milliarden Euro jährlich. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen