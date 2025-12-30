Zum Hauptinhalt springen

SZ am AbendNachrichten vom 30. Dezember 2025

Lesezeit: 1 Min.

Beweise, wie etwa Trümmer von abgewehrten Drohnen, legt Putin bislang nicht vor  –  das sei laut Kreml Angelegenheit des Militärs.
Beweise, wie etwa Trümmer von abgewehrten Drohnen, legt Putin bislang nicht vor – das sei laut Kreml Angelegenheit des Militärs. (Foto: Mikhail Metzel/IMAGO/ZUMA Press)

Was heute wichtig war.

Von Juri Auel

Was heute wichtig war

Streit um angeblichen Drohnenangriff auf Putins Residenz eskaliert. Russland behauptet, Kiew wolle die Friedensgespräche untergraben – und kündigt Vergeltung an. Aber gab es überhaupt einen Angriff? US-Präsident Trump droht ein diplomatischer Rückschlag, da beide Seiten schwere Vorwürfe erheben und Moskau weiterhin keine größeren Zugeständnisse erkennen lässt. Zum Artikel (SZ Plus)

  • MEINUNG Putins Schauermärchen vom Drohnenangriff ist vermutlich frei erfunden (SZ Plus)
  • EXKLUSIV Oligarch UsmanowStaatsanwaltschaft stellt Verfahren gegen Millionenzahlung ein (SZ Plus)
  • Könnte Russland schon 2026 die Nato angreifen? (SZ Plus)

Nach Vorfällen bei Fallschirmjägern: Ermittlungen gegen 55 Beschuldigte. Die Bundeswehr entlässt mehrere Soldaten und kündigt weitere Konsequenzen an. Es geht um mutmaßliche Fälle von Rechtsextremismus, sexualisiertem Fehlverhalten und Mobbing. Verteidigungsminister Pistorius bezeichnete die Vorfälle als „erschütternd“. Zum Artikel

Nach Einbruch in Tresorraum der Sparkasse Gelsenkirchen: Ermittler schätzen Beute auf 30 Millionen Euro. Nach Angaben aus Sicherheitskreisen wurden 3200 Schließfächer aufgebrochen. Vor der Sparkassenfiliale in Gelsenkirchen versammeln sich erneut besorgte Kunden – die Polizei sichert den Eingang. Zum Artikel

Venezuela: USA sollen erstmals Ziel auf dem Festland angegriffen haben. Nach völkerrechtswidrigen Einsätzen des US-Militärs vor der Küste Venezuelas hat der Auslandsgeheimdienst CIA nun offenbar auch ein Hafendock attackiert. Es wäre eine schwerwiegende Eskalation. Doch die näheren Umstände sind nebulös. Zum Artikel (SZ Plus)

Eisbachwelle: Stadt München ließ Surfer von Sicherheitsdienst beobachten. Der Streit um die Münchner Eisbachwelle nimmt eine weitere kuriose Wendung. Während öffentlich ein Dialog beschworen wurde, gab es Überwacher, von denen Surfer sagen: „Die waren da, um uns zu bespitzeln.“ Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen des Tages

© SZ/jael - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Alle Nachrichten im Überblick
:SZ am Morgen & Abend Newsletter

Alles, was Sie heute wissen müssen: Die wichtigsten Nachrichten des Tages, zusammengefasst und eingeordnet von der SZ-Redaktion. Hier kostenlos anmelden.

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite