Streit um angeblichen Drohnenangriff auf Putins Residenz eskaliert. Russland behauptet, Kiew wolle die Friedensgespräche untergraben – und kündigt Vergeltung an. Aber gab es überhaupt einen Angriff? US-Präsident Trump droht ein diplomatischer Rückschlag, da beide Seiten schwere Vorwürfe erheben und Moskau weiterhin keine größeren Zugeständnisse erkennen lässt. Zum Artikel (SZ Plus)

Nach Vorfällen bei Fallschirmjägern: Ermittlungen gegen 55 Beschuldigte. Die Bundeswehr entlässt mehrere Soldaten und kündigt weitere Konsequenzen an. Es geht um mutmaßliche Fälle von Rechtsextremismus, sexualisiertem Fehlverhalten und Mobbing. Verteidigungsminister Pistorius bezeichnete die Vorfälle als „erschütternd“. Zum Artikel

Nach Einbruch in Tresorraum der Sparkasse Gelsenkirchen: Ermittler schätzen Beute auf 30 Millionen Euro. Nach Angaben aus Sicherheitskreisen wurden 3200 Schließfächer aufgebrochen. Vor der Sparkassenfiliale in Gelsenkirchen versammeln sich erneut besorgte Kunden – die Polizei sichert den Eingang. Zum Artikel

Venezuela: USA sollen erstmals Ziel auf dem Festland angegriffen haben. Nach völkerrechtswidrigen Einsätzen des US-Militärs vor der Küste Venezuelas hat der Auslandsgeheimdienst CIA nun offenbar auch ein Hafendock attackiert. Es wäre eine schwerwiegende Eskalation. Doch die näheren Umstände sind nebulös. Zum Artikel (SZ Plus)

Eisbachwelle: Stadt München ließ Surfer von Sicherheitsdienst beobachten. Der Streit um die Münchner Eisbachwelle nimmt eine weitere kuriose Wendung. Während öffentlich ein Dialog beschworen wurde, gab es Überwacher, von denen Surfer sagen: „Die waren da, um uns zu bespitzeln.“ Zum Artikel (SZ Plus)

