Macron will schnelle Entscheidung über Friedenstruppe. Der französische Präsident spricht von Fortschritten in der Frage von Sicherheitsgarantien für die Ukraine und kündigt ein Treffen der Unterstützerstaaten für Anfang Januar in Paris an. Zum Artikel

Kassenärzte-Chef fordert Gebühr bei jedem Arztbesuch. Um die Kosten der Krankenversicherungen zu senken, müssen die Patienten mehr zahlen, findet Andreas Gassen. Ein weiterer Reformvorschlag sieht vor, die Zuzahlung im Krankenhaus zu erhöhen. Zum Artikel

Surf-Verein will weitere Eskalation um die Eisbachwelle verhindern. Die Surfer in München wollen ihren Antrag auf Wiederherstellung der Welle nun doch weiterverfolgen – wenn die Stadt einige ihrer als unerfüllbar empfundenen Auflagen anpasst. Über den aktuellen Stand im Wellenstreit. Zum Artikel (SZ Plus)

Schauspieler Peter Sattmann ist tot. Bevor Peter Sattmann ein Garant des Serienfernsehens wurde, war er der Zuschauermagnet in Claus Peymanns Stuttgarter Ensemble. Jetzt ist der Schauspieler kurz vor seinem 78. Geburtstag gestorben. Zum Nachruf (SZ Plus)

Was sich für Verbraucher 2026 ändert. Heizen, Bahnfahren oder umweltfreundliches Einkaufen: Manches wird teurer, an anderen Stellen gibt es aber auch finanzielle Entlastungen und mehr Verbraucherschutz. Ein Überblick. Zum Artikel (SZ Plus)

