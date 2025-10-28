Netanjahu ordnet „intensive Angriffe“ im Gazastreifen an. Dies teilte das Büro Netanjahus nach einer Sicherheitsberatung des israelischen Regierungschefs mit. Zum Liveblog

Sender: Getötetes Hamas-Mitglied war kein ZDF-Mitarbeiter. Der im Gazastreifen getötete Mitarbeiter einer Produktionsfirma, die mit dem ZDF zusammenarbeitete, sei „in journalistische Fragen nicht eingebunden“ gewesen, sagt der Sender. Die Causa macht die Schwierigkeit deutlich, die mit der Berichterstattung aus Kriegs- und Krisengebieten einhergeht. Zum Artikel

EXKLUSIV Deutschlands Landeshauptstädte rufen in gemeinsamem Brief an Kanzler Merz um Hilfe. Es ist ein parteiübergreifender Hilferuf: Die Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister der Landeshauptstädte aller 13 Flächenländer fordern in einem gemeinsamen Brief an Bundeskanzler Friedrich Merz und die Ministerpräsidenten eine grundlegende Neuordnung der kommunalen Finanzen. „Der Bund muss endlich begreifen: Die Kommunen sind absolut am Limit ihrer Leistungsfähigkeit. Wir können nicht mehr!“, sagt der Initiator des Briefs, Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU). Zum Artikel (SZ Plus)

Amazon streicht rund 14 000 Bürojobs. Das Unternehmen erklärt den Abbau mit Änderungen in der Organisation. Inwiefern Jobs in Deutschland von den Kürzungen betroffen sind, ist bisher unklar. Zum Artikel

Jamaika befürchtet schwersten Hurrikan seiner Geschichte. Meteorologen rechnen mit bis zu vier Meter hohen Sturmfluten. „Melissa“ bewegt sich sehr langsam auf die Küste zu – warum das kein gutes Zeichen ist. Zum Artikel

„Stadtbild“-Debatte: Prominente Frauen schreiben Protestbrief an Merz. Eine Gruppe um Grünen-Politikerin Ricarda Lang und Klimaaktivistin Luisa Neubauer fordert von Kanzler Merz mehr Einsatz für einen „öffentlichen Raum, in dem sich alle Menschen wohlfühlen“ und Frauen sicher sind. Zum Artikel

Prozess um Zugunglück in Garmisch-Partenkirchen: Angeklagte weisen juristische Schuld zurück. Dennoch machen sich der damalige Fahrdienstleiter und ein Streckenverantwortlicher „große Vorwürfe“. Die Meldung eines Lokführers habe man nicht so verstanden, dass eine „sofortige Reaktion erforderlich“ gewesen wäre. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages