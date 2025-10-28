Zum Hauptinhalt springen

SZ am AbendNachrichten vom 28. Oktober 2025

Lesezeit: 1 Min.

Benjamin Netanjahu auf einem Archivbild.
Benjamin Netanjahu auf einem Archivbild. (Foto: Alex Kolomoisky/via REUTERS)

Was heute wichtig war.

Von Juri Auel

Was heute wichtig war

Netanjahu ordnet „intensive Angriffe“ im Gazastreifen an. Dies teilte das Büro Netanjahus nach einer Sicherheitsberatung des israelischen Regierungschefs mit. Zum Liveblog

Sender: Getötetes Hamas-Mitglied war kein ZDF-Mitarbeiter. Der im Gazastreifen getötete Mitarbeiter einer Produktionsfirma, die mit dem ZDF zusammenarbeitete, sei „in journalistische Fragen nicht eingebunden“ gewesen, sagt der Sender. Die Causa macht die Schwierigkeit deutlich, die mit der Berichterstattung aus Kriegs- und Krisengebieten einhergeht. Zum Artikel

EXKLUSIV Deutschlands Landeshauptstädte rufen in gemeinsamem Brief an Kanzler Merz um Hilfe. Es ist ein parteiübergreifender Hilferuf: Die Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister der Landeshauptstädte aller 13 Flächenländer fordern in einem gemeinsamen Brief an Bundeskanzler Friedrich Merz und die Ministerpräsidenten eine grundlegende Neuordnung der kommunalen Finanzen. „Der Bund muss endlich begreifen: Die Kommunen sind absolut am Limit ihrer Leistungsfähigkeit. Wir können nicht mehr!“, sagt der Initiator des Briefs, Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU). Zum Artikel (SZ Plus)

Amazon streicht rund 14 000 Bürojobs. Das Unternehmen erklärt den Abbau mit Änderungen in der Organisation. Inwiefern Jobs in Deutschland von den Kürzungen betroffen sind, ist bisher unklar. Zum Artikel

Jamaika befürchtet schwersten Hurrikan seiner Geschichte. Meteorologen rechnen mit bis zu vier Meter hohen Sturmfluten. „Melissa“ bewegt sich sehr langsam auf die Küste zu – warum das kein gutes Zeichen ist. Zum Artikel

„Stadtbild“-Debatte: Prominente Frauen schreiben Protestbrief an Merz. Eine Gruppe um Grünen-Politikerin Ricarda Lang und Klimaaktivistin Luisa Neubauer fordert von Kanzler Merz mehr Einsatz für einen „öffentlichen Raum, in dem sich alle Menschen wohlfühlen“ und Frauen sicher sind. Zum Artikel

  • MEINUNG Feministische Innenpolitik? Yes please, Herr Bundeskanzler!

Prozess um Zugunglück in Garmisch-Partenkirchen: Angeklagte weisen juristische Schuld zurück. Dennoch machen sich der damalige Fahrdienstleiter und ein Streckenverantwortlicher „große Vorwürfe“. Die Meldung eines Lokführers habe man nicht so verstanden, dass eine „sofortige Reaktion erforderlich“ gewesen wäre. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages

© SZ/jael - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Alle Nachrichten im Überblick
:SZ am Morgen & Abend Newsletter

Alles, was Sie heute wissen müssen: Die wichtigsten Nachrichten des Tages, zusammengefasst und eingeordnet von der SZ-Redaktion. Hier kostenlos anmelden.

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite