Union und SPD einigen sich bei Rente und Verbrenner-Aus. Das Rentenpaket bleibt, das Verbrenner-Aus soll aufgeweicht werden. Ein drei Milliarden Euro schweres Förderprogramm soll 2026 starten und Haushalte mit bis zu 80 000 Euro Jahreseinkommen beim Kauf emissionsarmer Fahrzeuge mit bis zu 5 000 Euro fördern. Die wichtigsten Punkte im Überblick. Zum Artikel (SZ Plus)

Bange Stunden für den Kanzler. Die Operation „Rebellen bändigen“ beginnt für Friedrich Merz schon früh am Tag, und je länger der dauert, desto deutlicher wird: Zufrieden sind die 18 jungen Unionsabgeordneten mit den Rentenbeschlüssen nicht. Es kann nächste Woche eng werden. Zum Artikel (SZ Plus)

Bundestag beschließt Haushalt 2026. Der Haushalt für das kommende Jahr steht: Nach langen Debatten ist beschlossen, wofür die Regierung im kommenden Jahr Geld ausgeben darf. Wohin genau also fließen die vielen Euros, die Sie jeden Monat ans Finanzamt überweisen? Ein Überblick. Zum Artikel (SZ Plus)

Ingrid van Bergen gestorben. Im Alter von 94 Jahren ist die deutsche Schauspielerin Ingrid van Bergen, bekannt aus „Rosen für den Staatsanwalt“ und dem Dschungelcamp, gestorben. Zum Nachruf

Selenskijs Stabschef Jermak tritt im Zuge von Korruptionsermittlungen zurück. Zuvor hatten die Antikorruptionsbehörden des Landes Jermaks Wohnung durchsucht. Es ist der nächste Korruptionsskandal im Umfeld des ukrainischen Präsidenten. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

EXKLUSIV Commerzbank muss Kunden für Negativzinsen entschädigen. Nach SZ-Recherchen gingen am Freitag mehr als 40 000 Briefe an ehemals Betroffene raus. Sie könnten sich jetzt Geld zurückholen. Zum Artikel

Israelischer Militäreinsatz im Westjordanland sorgt für Empörung. Israelische Soldaten sollen zwei Palästinenser erschossen haben, die sich bereits ergeben hatten. Israels Armee untersucht den Vorfall. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Weitere wichtige Themen des Tages