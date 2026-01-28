Bundesregierung senkt Konjunkturprognose. Noch im Herbst ging das Wirtschaftsministerium von einem Plus des Bruttoinlandsprodukts von 1,3 Prozent aus. Jetzt sinkt die Prognose für 2026 auf 1,0 Prozent. Zum Artikel

Sachsen-Anhalt: Schulze zum Ministerpräsidenten gewählt. Sven Schulze folgt auf Reiner Haseloff: Die Koalition aus CDU, SPD und FDP vollzieht wie geplant den Wechsel an ihrer Spitze. Dabei erhält der Kandidat mehr Stimmen, als die Koalition Sitze hat.

Frankfurter Staatsanwaltschaft durchsucht Deutsche Bank. Erneut eine Razzia bei Deutschlands größtem Geldhaus: Es geht um den Verdacht von Geldwäsche im Zusammenhang mit dem russischen Oligarchen Roman Abramowitsch.

BGH untersagt „gewinnbringende" Untervermietung. In Ballungsräumen vermieten immer mehr Mieter ihre Wohnungen mit Gewinn. Das hat der Bundesgerichtshof nun untersagt: Untermiete dient dem Erhalt der Wohnung, nicht dem Profit.

Thüringen: Ministerpräsident Voigt verliert Doktortitel. Die TU Chemnitz beanstandet Teile der Dissertation des CDU-Politikers. Voigt will gegen die Entscheidung klagen – und lehnt einen Rücktritt als Regierungschef ab.

Korrektur: Im „SZ am Abend“ vom Dienstag heißt es: AfD-Abgeordneter Lucassen kassiert Rüge von Fraktionsspitze. Korrekt muss es jedoch heißen: AfD-Fraktionsspitze missbilligt Verhalten von Rüdiger Lucassen. Es handelt sich um eine Missbilligung, die keine der Ordnungsmaßnahmen darstellt, die die Geschäftsordnung der AfD-Fraktion vorsieht. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.