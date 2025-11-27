EXKLUSIV dm-Chef unter Beschuss: Werner erklärt seinen Kurs im Umgang mit der AfD. Nach massiver Kritik im Netz präzisiert dm-Chef Christoph Werner seine Aussagen zum Umgang mit der AfD. Statt Brandmauern und Polarisierung fordert er eine sachliche Debatte über die Sorgen der Bürger. Zum Artikel

Istanbul: Familie starb durch Schädlingsgift – auch weiterer Junge wohl Opfer. Die deutsche Familie im Istanbul-Urlaub starb durch ein Pestizid, das ihr Hotel gegen Schädlinge einsetzen ließ. Die beauftragte Firma arbeitete ohne Genehmigung – was offenbar bereits im April einen kleinen Jungen das Leben kostete.

Esa-Chef: Deutscher Astronaut soll zum Mond fliegen. Die Esa will bei einer der geplanten Artemis-Missionen einen Deutschen zum Mond schicken. Neben Deutschland erhalten auch Frankreich und Italien je ein Ticket für die Mondmissionen. Wer genau mit zum Mond darf, ist noch nicht bekannt.

Anschläge auf Gas-Pipelines: Nord-Stream-Verdächtiger an Deutschland ausgeliefert. Die Anschläge auf die Gas-Pipelines in der Ostsee hatten 2022 weltweit Schlagzeilen gemacht. Im Sommer wurde dann der mutmaßliche Drahtzieher der Anschläge im Italien-Urlaub verhaftet. Jetzt wurde er nach Deutschland gebracht.

