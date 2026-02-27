Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz: Die CDU wird plötzlich nervös. Umfragen zeigen, dass der Vorsprung der Christdemokraten in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz schwindet. Beide Landtagswahlen dürften zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen werden. Zum Artikel

MEINUNG Die CDU hat Wahlkampf verlernt

Von der Leyen setzt Mercosur-Abkommen in Kraft. Die EU-Kommissionspräsidentin lässt das Handelsabkommen mit vier lateinamerikanischen Staaten vorläufig anwenden, obwohl das Europaparlament bislang nicht zugestimmt hat. Dafür wird sie viel Kritik einstecken müssen. Zum Artikel

Pakistan spricht von „offenem Krieg“ mit Afghanistan. Islamabad wirft den regierenden Taliban in Afghanistan vor, Terroristen zu beherbergen, die in Pakistan Anschläge verüben. Jetzt ist der Konflikt eskaliert, nach Angriffen melden beide Seiten hohe Verluste. Zum Artikel

Bundestag beschließt verschärfte Asylregeln. Lager an Flughäfen, Haft und schnellere Abschiebungen: Eine europäische Reform soll die Migration begrenzen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages: