SZ am AbendNachrichten vom 21. Dezember 2025

Von Juri Auel

Was heute wichtig war

EXKLUSIV Wehrdienst: So viele Freiwillige braucht die Bundeswehr wirklich. Die Truppe soll stark wachsen – obwohl sich jedes Jahr viele Soldaten von ihr verabschieden. Wie viele Bewerber benötigt sie also? Berechnungen zeigen, was es braucht, um die ehrgeizigen Vorgaben umzusetzen. Zum Artikel (SZ Plus)

Putin angeblich zu Gespräch mit Macron bereit. Der französische Präsident hatte gesagt, dass es für Europa und die Ukraine nützlich sein könnte, wieder mit Putin zu reden. Paris will in den kommenden Tagen entscheiden, auf welche Weise das Gespräch stattfinden soll. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Demokraten kritisieren Löschung in Epstein-Akten. Die Demokraten im US-Kongress werfen dem Justizministerium vor, ein Foto sei aus einem Datensatz gelöscht worden, der auf der Seite des Ministeriums heruntergeladen werden kann. Das Ministerium erklärt, die Löschung habe nichts mit Trump zu tun. Zum Liveblog zur US-Politik

„Sie war jeden einzelnen Tag ihres Lebens im Überlebensmodus.“ Virginia Giuffre, die sich im April das Leben nahm, war das prominenteste Missbrauchsopfer im Epstein-Skandal. Ein Gespräch mit ihrem Bruder und ihrer Schwägerin. Zum Artikel (SZ Plus)

  • Was das neue Epstein-Material zeigt – und was nicht (SZ Plus)
  • MEINUNG: Dies ist Aktenfreigabe nach Art von Donald Trump (SZ Plus)

Bericht: US-Regierung verschickt Gaza-Plan an potenzielle Investoren. Das Papier, das dem Wall Street Journal vorliegt, sieht unter anderem Luxusresorts und Hochgeschwindigkeitsbahnen in dem vom Krieg zerstörten Gebiet vor. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Weitere wichtige Themen des Tages

