Merz und Starmer unterzeichnen Freundschaftsvertrag. Fünf Jahre nach dem Brexit regelt das Abkommen die Zusammenarbeit beider Länder neu. Der Vertrag sei „historisch für die deutsch-britischen Beziehungen“, sagt Kanzler Merz bei seinem Besuch in England. Zum Artikel

Bambergs Erzbischof nimmt Vorwürfe gegen Brosius-Gersdorf zurück. In einer Predigt hatte der Geistliche die Nominierung der Professorin für das Bundesverfassungsgericht einen „innenpolitischen Skandal“ genannt. Er sei „falsch informiert“ gewesen, sagt er nun nach einem Telefonat mit der Juristin. Zum Artikel (SZ Plus)

Netanjahus Regierung droht das Aus. Israel steht vor einem turbulenten innenpolitischen Sommer. Zwei ultra-orthodoxe Parteien haben im Streit um den Wehrdienst frommer Juden ihren Austritt aus der Koalition angekündigt. Premier Netanjahu bleiben nur wenige Optionen. Zum Artikel (SZ Plus)

Israel demonstriert seine Macht in Syrien. Die israelische Luftwaffe bombardiert Ziele in Damaskus, angeblich um die drusische Minderheit im Nachbarland zu schützen. Tatsächlich dürften die Angriffe eine Warnung an die neue syrische Regierung sein. Zum Artikel

Start-ups aus Bayern überflügeln Konkurrenz aus Berlin. Im ersten Halbjahr sammelten bayerische Wachstumsfirmen knapp 2,1 Milliarden Euro Wagniskapital ein und damit deutlich mehr als Start-ups aus Berlin, zeigt eine Studie der Beratungsgesellschaft EY. Die gesamte Branche verändere sich. Zum Artikel

Unglück am Eibsee: Vater und Sohn konnten nicht schwimmen. Ein Sechsjähriger fällt vom Tretboot, sein Vater springt hinterher, um ihn zu retten, am Ende verlieren beide ihr Leben. Nun nennt die Polizei erstmals Gründe für die tödliche Tragödie vor fast zwei Wochen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen